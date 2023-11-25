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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» забил 4 гола «Эксельсиору» и продолжает преследование лидера

25 Ноября 2023 • 20:41 Комментировать
Эксельсиор
2:4
Фейеноорд

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у середняков из «Эксельсиора». Противостояние получилось результативным и долго держало болельщиков в напряжении. Сантьяго Хименес и Трой Пэрротт обменялись быстрыми голами в первом тайме. После перерыва Хименес оформил дубль, а Квинтен Тимбер, как оказалось, забил победный гол. Хозяева вернули интригу, Хименес оформил хет-трик, и его команда победила 4:2.

Роттердамцы идут вторыми и проигрывают четыре очка ПСВ. Соперник - седьмой.

Протокол игры  
Эксельсиор2:4Фейеноорд
  6'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
(1:1) Пэрротт Трой16'  
  61'Хименес Сантьяго Томас (1:2)
  66'Тимбер Квинтен (1:3)
(2:3) Лампру Лазарос72'  
  82'Хименес Сантьяго Томас (2:4)
Ван Гассел СтейнХореман СибеВиделль КасперНьивпорт Свен 84' (Оморова Ричи ( 84') Загре Артур 83' (Аграфиотис Николас ( 83') Фитц-Джим Киян  56' 58' (Эль-Яакуби Редуан ( 58') Бас ЮлианСандра СиссеЛампру ЛазаросПэрротт ТройДриауех Каухайб
Запасные: Смеулерс ЯнБенита МимеирхельУдденес ОскарСанчес-Фернандес ДеренсилиАлблас НорбертНауйокс Ноа
Бейло ЮстинНиукоп Барт 52' (Белен Томас ( 52') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсТимбер КвинтенПайшао Игор  78' 82' (Зерруки Рамиз ( 82') Стенгс КелвинИванушец Лука 59' (Минте Янкуба ( 59') Хименес Сантьяго Томас 83' (Уэда Аясэ ( 83')
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониВан Ден Белт ТомасЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер ЛеоТраунер ГернотВелленройтер Тимон
25 ноября. Стадион "Van Donge and De Roo Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Эксельсиор

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Окончен
Эксельсиор Эксельсиор
Фейеноорд Фейеноорд
2
4
11.00 6.40 1.22
Видео
Перерыв
Твенте Твенте
ПСВ ПСВ
0
1
4.10 3.90 1.75
Видео
Перерыв
Херенвен Херенвен
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
1
0
1.75 3.85 4.10
Видео
25.11.23 в 23:00
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
Валвейк Валвейк
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