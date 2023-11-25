«Фейеноорд» забил 4 гола «Эксельсиору» и продолжает преследование лидера

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у середняков из «Эксельсиора». Противостояние получилось результативным и долго держало болельщиков в напряжении. Сантьяго Хименес и Трой Пэрротт обменялись быстрыми голами в первом тайме. После перерыва Хименес оформил дубль, а Квинтен Тимбер, как оказалось, забил победный гол. Хозяева вернули интригу, Хименес оформил хет-трик, и его команда победила 4:2.

Роттердамцы идут вторыми и проигрывают четыре очка ПСВ. Соперник - седьмой.