«Фейеноорд» забил 4 гола «Эксельсиору» и продолжает преследование лидера

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у середняков из «Эксельсиора». Противостояние получилось результативным и долго держало болельщиков в напряжении. Сантьяго Хименес и Трой Пэрротт обменялись быстрыми голами в первом тайме. После перерыва Хименес оформил дубль, а Квинтен Тимбер, как оказалось, забил победный гол. Хозяева вернули интригу, Хименес оформил хет-трик, и его команда победила 4:2.
Роттердамцы идут вторыми и проигрывают четыре очка ПСВ. Соперник - седьмой.
Протокол игры
|6'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
|(1:1) Пэрротт Трой16'
|61'Хименес Сантьяго Томас (1:2)
|66'Тимбер Квинтен (1:3)
|(2:3) Лампру Лазарос72'
|82'Хименес Сантьяго Томас (2:4)
Ван Гассел Стейн•Хореман Сибе•Виделль Каспер•Ньивпорт Свен84' (Оморова Ричи (84') •Загре Артур83' (Аграфиотис Николас (83') •Фитц-Джим Киян 56'58' (Эль-Яакуби Редуан (58') •Бас Юлиан•Сандра Сиссе•Лампру Лазарос•Пэрротт Трой•Дриауех Каухайб
Бейло Юстин•Ниукоп Барт52' (Белен Томас (52') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Пайшао Игор 78'82' (Зерруки Рамиз (82') •Стенгс Келвин•Иванушец Лука59' (Минте Янкуба (59') •Хименес Сантьяго Томас83' (Уэда Аясэ (83')
25 ноября. Стадион "Van Donge and De Roo Stadion".
Бан пользователя