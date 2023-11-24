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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Известный нидерландский клуб заработал на пиве больше, чем на трансферах игроков

24 Ноября 2023 • 17:24 Комментировать
Твенте
...
ПСВ
1 3.70 X 3.85 2 1.90
25.11 20:45

Известный клуб чемпионата Нидерландов «Твенте» за год заработал больше денег с продаж пива, чем с продаж игроков. Фактом делится портал Twente Insite.

Так, на общепите и, в частности, на продажах пива болельщикам на домашней арене «Твенте» за год заработал 10,5 млн евро. А игроков руководство «Твенте» продало другим клубам на сумму в 6,5 млн, что значительно меньше.

«Странно, что «Твенте» зарабатывает больше денег на пиве, чем на игроках. Я не видел нигде в Европе, чтобы клуб зарабатывал на пиве больше, чем на футболистах», - отмечает журналист Том Книппинг.

Прямо сейчас «Твенте» - один из лидеров чемпионата Нидерландов, у клуба в активе 27 баллов и третье место турнирной таблицы. На первом месте ПСВ – 36 очков, на втором – «Фейеноорд», 29.

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Евро-Футбол.Ру,
Твенте Том Книппинг

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