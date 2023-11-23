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​«Инцест» - бывший игрок «Аякса» и «Севильи» задержан за домогательства... своей дочери

23 Ноября 2023 • 03:01 Комментировать

Неприятности в жизни Тарика Улиды - бывшего игрока амстердамского «Аякса» и испанской «Севильи». Суд испанского города Марбелья, в котором он проживал после окончания игровой карьеры, приговорил его к тридцати месяцам тюремного заключения за сексуальные приставания к своей дочери. О этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf, уточняя, что преступление имело место в 2011 году.

Напомним, что свою игровую карьеру Улида, в 1995 выигравший с «Аяксом» Лигу чемпионов, закончил в 2004 году выступлениями в «АДО ден Хааге». В прошлом у него были и другие проблемы с законом - в частности, за неуплату налогов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Тарик Улида
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