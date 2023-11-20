Лосано может продолжить карьеру в МЛС

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» намеревается усилить свой состав мексиканским вингером Ирвингом Лосано. Об этом в своих соцсетях пишет Фабрицио Романо.

Фабрицио отмечает, что стороны вели переговоры ещё летом, но тогда сделка по переходу Лосано в новый клуб сорвалась. Поэтому зимой американский клуб предпримет новые попытки заманить в свой состав 28-летнего игрока.

Напомним, что минувшим летом Ирвинг в итоге вернулся в эйндховенский ПСВ, однако после этого заметно упал в цене. До перехода в нидерландский клуб мексиканец был игроком чемпиона Италии – «Наполи». За «адзурри» футболист выступал с 2019 по 2023 годы.