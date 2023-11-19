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Лукаку: «Бакайоко будет лучше меня»

19 Ноября 2023 • 10:59 Комментировать
Твенте
...
ПСВ
25.11 20:45

Нападающий «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о своём партнёре по национальной команде Жоане Бакайоко.

Лукаку назвал 20-летнего футболиста отличным игроком, который в будущем сможет его превзойти.

«Я сказал ему, что считаю его отличным игроком, который станет футболистом мирового класса. Его предел возможностей — это небо. Я действительно считаю, что в долгосрочной перспективе он будет лучше меня», — цитирует Лукаку сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Бакайоко выступает за ПСВ. В текущем сезоне за команду из Эйндховена вингер провёл 21 матч, забил три гола и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Жоан Бакайоко ещё теги

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