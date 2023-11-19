​В возрасте 75 лет скончалась легенда «Аякса» - преёмник Кройфа в амстердамском клубе

Печальная новость из Нидерландов - там в возрасте 75 лет скончался Рууд Гелс, один из всего лишь двух игроков в истории нидерландского футбола, забивавших не менее 15 голов за сезон в течение девяти лет.

Он успел поиграть за все три кита нидерландского футбола - «Аякс», «Фейеноорд» и «ПСВ». В «Аякс» его пригласили в 1974 году, на смену легендарному Йохану Кройфу, годом ранее покинувшему клуб в направлении «Барселоны».

Перед этим, в 1970, Гелс помог «Фейеноорду» выиграть Кубок чемпионов - это была первая из общих шести побед в самом престижном клубном турнире Европы для Нидерландов (четырежды этот делал «Аякс», а одна победа на счету ПСВ).

Карьеру Гелс завершил в 1984 году.