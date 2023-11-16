​ПСВ принял решение по Десту

Защитник Серджино Дест может остаться в ПСВ на постоянной основе. Как сообщает испанское издание Sport, в клубе из Эйндховена уже приняли решение по выкупу контаркта 23-летнего футболиста у «Барселоны». ПСВ активирует опцию и заплатит каталонцам 10 миллионов евро.

Серджино Дест перебрался в ПСВ в августе текущего года. С тех пор защитник провёл 13 матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Отметим, что ПСВ уверенно лидирует в чемпионате Нидерландов. Команда выиграла все двенадцать прошедших матчей Эредивизие с общим счётом 45:5.