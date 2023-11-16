«Атлетико» нашёл нападающего, который заменит Депая

Нападающий нидерландского «Твенте» Манфред Угальде, который является уроженцем Коста-Рики, попал в трансферный шорт-лист одного из ведущих клубов испанской Ла Лиги. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

По данным источника, в подписании 21-летнего форварда заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают Угальде в качестве замены Мемфису Депаю, с которым могут расстаться по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов Манфред забил три гола и сделал три результативные передачи в 12 играх. Его трансферная стоимость оценивается всего в три миллиона евро.