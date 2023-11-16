«Барселона» выбрала усиление в полузащиту

24-летний нидерландский полузащитник Матс Виффер, который выступает у себя на родине за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант продолжения в испанском топ-клубе.

Как сообщают Sport.es, заинтересованность в трансфере футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» запланировали переговоры с представителями «Фейеноорда» по трансферу Виффера.

Трудовое соглашение Матса с роттердамским клубом рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 поединках, отметившись двумя голами и одним ассистом.