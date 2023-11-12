​Акпом стал первым игроком «Аякса», забивающим в трёх матчах кряду после выхода на замену

В матче двенадцатого тура чемпионата Нидерландов календарь свел амстердамский «Аякс» с дебютантом Эредивизии - клубом «Алмере Сити». Хотя и забил два гола, победить «Аякс» все-таки не сумел.

Один из мячей клуба забил вышедший на замену Чуба Акпом, который отличается уже в третьем матче кряду - и каждый раз он выходил на замену. Столь продолжительной серии в истории клуба еще не было.

В следующем туре чемпионата Нидерландов переживающему кризис гранду нидерландского футбола предстоит сыграть с «Витессом». Сейчас амстердамцы занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата.