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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Акпом стал первым игроком «Аякса», забивающим в трёх матчах кряду после выхода на замену

12 Ноября 2023 • 22:27 Комментировать
Алмере Сити
2:2
Аякс

В матче двенадцатого тура чемпионата Нидерландов календарь свел амстердамский «Аякс» с дебютантом Эредивизии - клубом «Алмере Сити». Хотя и забил два гола, победить «Аякс» все-таки не сумел.

Один из мячей клуба забил вышедший на замену Чуба Акпом, который отличается уже в третьем матче кряду - и каждый раз он выходил на замену. Столь продолжительной серии в истории клуба еще не было.

В следующем туре чемпионата Нидерландов переживающему кризис гранду нидерландского футбола предстоит сыграть с «Витессом». Сейчас амстердамцы занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Алмере Сити

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
19:54
​«Алмере Сити» - первый клуб с 1988 года, отобравший очки у «Аякса» в своём первом матче с ним
18:30
«Аякс» упустил победу в матче с «Алмере Сити»
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Сегодня, 12 Ноября
22:27 · Нидерланды. Эредивизие
​Акпом стал первым игроком «Аякса», забивающим в трёх матчах кряду после выхода на замену
20:43 · Нидерланды. Эредивизие
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19:54 · Нидерланды. Эредивизие
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