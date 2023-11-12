«Фейеноорд» был сильнее конкурентов из «АЗ Алкмаара»

В 12-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» и «АЗ Алкмаар» бились за право выйти на чистое второе место. Роттердамцы имели небольшой перевес в игре с конкурентами и победили с минимальным перевесом. Решающим стал дальний удар Квинтена Тимбера на 24-й минуте. Ближе к концу игры он мог удваивать перевес похожей попыткой, но попал в перекладину.

«Фейеноорд» вырвался на второе место. Отставание от лидирующего ПСВ составляет семь очков.