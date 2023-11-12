«Фейеноорд» был сильнее конкурентов из «АЗ Алкмаара»

В 12-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» и «АЗ Алкмаар» бились за право выйти на чистое второе место. Роттердамцы имели небольшой перевес в игре с конкурентами и победили с минимальным перевесом. Решающим стал дальний удар Квинтена Тимбера на 24-й минуте. Ближе к концу игры он мог удваивать перевес похожей попыткой, но попал в перекладину.
«Фейеноорд» вырвался на второе место. Отставание от лидирующего ПСВ составляет семь очков.
Протокол игры
|(1:0) Тимбер Квинтен24'
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Джаханбахш Алиреза80' (Иванушец Лука (80') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен• 44'Пайшао Игор66' (Уэда Аясэ (66') •Стенгс Келвин•Хименес Сантьяго Томас66' (Зерруки Рамиз (66') 86'
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Базур Рихедли•Инди Мартинс• 88'Мёллер Вольфе Давид76' (Касиус Денсо (76') •Мейнанс Свен55' (Ван Бредероде Мирон (55') •Класи Йорди•Садик Ибраим55' (Гаудмейн Кензо (55') •Де Вит Дани80' (Одгор Йенс (80') •Ван Боммел Рубен55' (Поку Эрнест (55') •Павлидис Вангелис
12 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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