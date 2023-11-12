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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» был сильнее конкурентов из «АЗ Алкмаара»

12 Ноября 2023 • 20:43 Комментировать
Фейеноорд
1:0
АЗ Алкмаар
окончен

В 12-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» и «АЗ Алкмаар» бились за право выйти на чистое второе место. Роттердамцы имели небольшой перевес в игре с конкурентами и победили с минимальным перевесом. Решающим стал дальний удар Квинтена Тимбера на 24-й минуте. Ближе к концу игры он мог удваивать перевес похожей попыткой, но попал в перекладину.

«Фейеноорд» вырвался на второе место. Отставание от лидирующего ПСВ составляет семь очков.

Протокол игры  
Фейеноорд1:0АЗ Алкмаар
(1:0) Тимбер Квинтен24'  
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотГанцко ДавидХартман КвилиндсиДжаханбахш Алиреза 80' (Иванушец Лука ( 80') Виффер МатсТимбер Квинтен  44'Пайшао Игор 66' (Уэда Аясэ ( 66') Стенгс КелвинХименес Сантьяго Томас 66' (Зерруки Рамиз ( 66'  86')
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониВан Ден Белт ТомасДилросун ДжавайроЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер ЛеоБелен ТомасВелленройтер Тимон
Райан МэттьюСугавара ЮкинариБазур РихедлиИнди Мартинс  88'Мёллер Вольфе Давид 76' (Касиус Денсо ( 76') Мейнанс Свен 55' (Ван Бредероде Мирон ( 55') Класи ЙордиСадик Ибраим 55' (Гаудмейн Кензо ( 55') Де Вит Дани 80' (Одгор Йенс ( 80') Ван Боммел Рубен 55' (Поку Эрнест ( 55') Павлидис Вангелис
Запасные: Овусу-Одуро РимМердинк МексДанташ ТьягуПенетра АлешандреГус ВаутерМихайлович ДжорджеВерхюлст Хоби
12 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд АЗ Алкмаар

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