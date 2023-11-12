​«Алмере Сити» - первый клуб с 1988 года, отобравший очки у «Аякса» в своём первом матче с ним

В матче двенадцатого тура чемпионата Нидерландов календарь свел амстердамский «Аякс» с дебютантом Эредивизии - клубом «Алмере Сити». В матче были забиты четыре гола, но победить «Аякс» не сумел - 2:2.

Таким образом, «Алмере Сити» стал первым клубом с 1988 года, который смог набрать очки в своем первом же матче против «Аякса». Тогда, в сентябре 1988 года, это удалось «Валвейку».

В следующем, тринадцатом туре чемпионата Нидерландов «Аяксу» предстоит домашний матч, амстердамцы примут гостей из «Витесса». Это случится в субботу, двадцать пятого ноября. В настоящий момент «Аякс» идет в турнирной таблице двенадцатым.