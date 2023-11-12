«Аякс» упустил победу в матче с «Алмере Сити»

Соседи по нижней части таблицы чемпионата Нидерландов, «Алмере Сити» и «Аякс», встретились в 12-м туре. Амстердамцы в два раза чаще контролировали мяч и били по воротам, но вырвали победу только в концовке.

На 49-й минуте первый опасный момент - Кеннет Тейлор попал в штангу. На экваторе второго тайма команды обменялись голевыми атаками. Тут же Чуба Акпом мог удваивать счет ударом головой, но промах. Брайан Бробби и Акпом еще по разу проверили голкипера, а вскоре Бенджамин Тахирович все же вывел гостей вперед. Фаворит все же упустил победу в компенсированное время с пенальти - 2:2.

Третья победа подряд «Аякса» отменяется, вместо потенциально седьмого места - 11-е.