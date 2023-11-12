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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» упустил победу в матче с «Алмере Сити»

12 Ноября 2023 • 18:30 Комментировать
Алмере Сити
2:2
Аякс

Соседи по нижней части таблицы чемпионата Нидерландов, «Алмере Сити» и «Аякс», встретились в 12-м туре. Амстердамцы в два раза чаще контролировали мяч и били по воротам, но вырвали победу только в концовке.

На 49-й минуте первый опасный момент - Кеннет Тейлор попал в штангу. На экваторе второго тайма команды обменялись голевыми атаками. Тут же Чуба Акпом мог удваивать счет ударом головой, но промах. Брайан Бробби и Акпом еще по разу проверили голкипера, а вскоре Бенджамин Тахирович все же вывел гостей вперед. Фаворит все же упустил победу в компенсированное время с пенальти - 2:2.

Третья победа подряд «Аякса» отменяется, вместо потенциально седьмого места - 11-е.

Протокол игры  
Алмере Сити2:2Аякс
(1:0) Ван Де Камп Йокем Ритмистер67'  
  68'Акпом Чуба (1:1)
  82'Тахирович Бенджамин (1:2)
(2:2) Робине Тома90'  
Баккер НординЯкобс Йоей  7'Ван Брюген Дамиан  15' 86' (Китала Янн ( 86') Мбе Со ЛоикВан Де Камп Йокем Ритмистер 77' (Пенья Альваро ( 77') Ройо МанелКопмейнерс Пер  90'Робине Тома  15'Ресинк Стейе  75'Ван ла Парра Райив 62' (Дёйвестейн Лансе ( 62') Хансен Корнелиус 86' (Маменги Кристофер ( 86')
Запасные: Пуриэль ДжеффриПаскуаль ХосеКеллер СтейнВан Хувен БрэдлиПост ДанниФлоранюс ШерелЭсаяс МарселенсиоРадлингер Самуэль
Рамай ДиантРенсх Девайн  90'Шутало ЙосипХато ЙоррельСоса Борна 46' (Гааей Антон ( 46') Хлинссон Кристиан 80' (Годс Мика ( 80') Тейлор КеннетБергёйс Стивен 46' (Боргес Карлос ( 46') Микаутадзе Жорж 46' (Тахирович Бенджамин ( 46') Бергвейн Стевен 67' (Акпом Чуба ( 67') Бробби Брайан  15'
Запасные: Сетфорд ЧарлиАвила ГастонПасвер РемкоГуйер ТристанМарта АрьяниМедич Яков
12 ноября. Стадион "Yanmar Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Алмере Сити

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​«Алмере Сити» - первый клуб с 1988 года, отобравший очки у «Аякса» в своём первом матче с ним
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