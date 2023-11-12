«Аякс» упустил победу в матче с «Алмере Сити»

Соседи по нижней части таблицы чемпионата Нидерландов, «Алмере Сити» и «Аякс», встретились в 12-м туре. Амстердамцы в два раза чаще контролировали мяч и били по воротам, но вырвали победу только в концовке.
На 49-й минуте первый опасный момент - Кеннет Тейлор попал в штангу. На экваторе второго тайма команды обменялись голевыми атаками. Тут же Чуба Акпом мог удваивать счет ударом головой, но промах. Брайан Бробби и Акпом еще по разу проверили голкипера, а вскоре Бенджамин Тахирович все же вывел гостей вперед. Фаворит все же упустил победу в компенсированное время с пенальти - 2:2.
Третья победа подряд «Аякса» отменяется, вместо потенциально седьмого места - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Ван Де Камп Йокем Ритмистер67'
|68'Акпом Чуба (1:1)
|82'Тахирович Бенджамин (1:2)
|(2:2) Робине Тома90'
Баккер Нордин•Якобс Йоей• 7'Ван Брюген Дамиан 15'86' (Китала Янн (86') •Мбе Со Лоик•Ван Де Камп Йокем Ритмистер77' (Пенья Альваро (77') •Ройо Манел•Копмейнерс Пер• 90'Робине Тома• 15'Ресинк Стейе• 75'Ван ла Парра Райив62' (Дёйвестейн Лансе (62') •Хансен Корнелиус86' (Маменги Кристофер (86')
Рамай Диант•Ренсх Девайн• 90'Шутало Йосип•Хато Йоррель•Соса Борна46' (Гааей Антон (46') •Хлинссон Кристиан80' (Годс Мика (80') •Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен46' (Боргес Карлос (46') •Микаутадзе Жорж46' (Тахирович Бенджамин (46') •Бергвейн Стевен67' (Акпом Чуба (67') •Бробби Брайан 15'
12 ноября. Стадион "Yanmar Stadion".
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