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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ установил невероятный рекорд Эредивизие

12 Ноября 2023 • 17:58 Комментировать
ПСВ
4:0
ПЕК Зволле

ПСВ находится в отличной форме. В воскресенье команда Петера Боша на своём поле разгромила «ПЕК Зволле» со счётом 4:0.

Таким образом, победная серия ПСВ в чемпионате Нидерландов достигла 13 матчей с учётом прошлого сезона. Более того, ПСВ стал первой командой в истории Эредивизие, которой удалось забить как минимум три гола в 11 матчах подряд. Об этом информирует пресс-служба клуба из Эйндховена. 

В этих 11 играх ПСВ показал такие результаты: 3:1, 4:0, 4:0, 4:0, 3:0, 3:1, 4:0, 3:1, 5:2, 6:0, 4:0.

Следующий матч чемпионата Нидерландов ПСВ проведёт в субботу, 25 ноября, – против «Твенте».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ

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