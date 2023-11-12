ПСВ установил невероятный рекорд Эредивизие

ПСВ находится в отличной форме. В воскресенье команда Петера Боша на своём поле разгромила «ПЕК Зволле» со счётом 4:0.

Таким образом, победная серия ПСВ в чемпионате Нидерландов достигла 13 матчей с учётом прошлого сезона. Более того, ПСВ стал первой командой в истории Эредивизие, которой удалось забить как минимум три гола в 11 матчах подряд. Об этом информирует пресс-служба клуба из Эйндховена.

В этих 11 играх ПСВ показал такие результаты: 3:1, 4:0, 4:0, 4:0, 3:0, 3:1, 4:0, 3:1, 5:2, 6:0, 4:0.

Следующий матч чемпионата Нидерландов ПСВ проведёт в субботу, 25 ноября, – против «Твенте».