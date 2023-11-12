Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ победил в 12-м матче подряд, разгромив «ПЕК Зволле»

12 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать
ПСВ
4:0
ПЕК Зволле
окончен

ПСВ продолжает идти без потерь в новом сезоне чемпионата Нидерландов и в 12-м туре разорвал оборону «ПЕК Зволле». Гости нанесли всего два удара по воротам и ничего не показали сегодня.

В первом тайме Гус Тиль ассистировал Ирвингу Лосано и отличился сам. После короткого отдыха результативно пробили Люк де Йонг и Малик Тильман - 4:0.

ПСВ на девять очков опережает ближайшего конкурента, соперник - седьмой.

Протокол игры  
ПСВ4:0ПЕК Зволле
(1:0) Лосано Ирвинг5'  
(2:0) Тиль Гус28'  
(3:0) Де Йонг Люк57'  
(4:0) Тильман Малик79'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 73' (Сайбари Исмаэль ( 73') Боскальи ОливьеДест Серджиньо 80' (Пепи Рикардо ( 80') Схаутен ЙердиВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 70' (Тильман Малик ( 70') Тиль ГусЛосано Ирвинг 70' (Вертессен Йорбе ( 70') Де Йонг Люк 80' (Ван Анхольт Патрик ( 80')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСамбо Шуранди
Схенделаар ЯсперВан Полен БрамКерстен СэмЛам ТомасАнсельмо Гарсия-Макналти  40' 62' (Веланас Одиссеус ( 62') Бюрместер ЗикоТомас Райан  45' 62' (Тай Леннарт ( 62') Ван Ден Берг ДэйвНамли Юнес 77' (Серрано Нико ( 77') Веллиос Апостолос 62' (Дрёйф Ферди ( 62') Рейндерс Элиано
Запасные: Хюйбертс ДинХауптмейер МайкЭль-Аззузи АнуарLuis GoerlichФонтана ЭнтониФермеер Кеннет
12 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПЕК Зволле

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПСВ ПСВ
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
4
0
1.08 10.00 21.00
Видео
38 мин
Волендам Волендам
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
1
1
2.70 3.70 2.34
Видео
38 мин
Алмере Сити Алмере Сити
Аякс Аякс
0
0
5.20 4.60 1.52
Видео
12.11.23 в 18:45
Фейеноорд Фейеноорд
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
1.77 3.90 4.10
Видео
12.11.23 в 22:00
Утрехт Утрехт
Эксельсиор Эксельсиор
1.91 3.85 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
16:06 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ победил в 12-м матче подряд, разгромив «ПЕК Зволле»
07 Ноября
23:51 · Нидерланды. Эредивизие
Защитник «Фейеноорда» покинул поле на носилках после травмы головы
23:42 · Нидерланды. Эредивизие
​Куман не хочет приглашать Бробби в сборную Нидерландов
04:17 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ выдал лучший голевой старт в 21-м веке
06 Ноября
03:46 · Нидерланды. Эредивизие
​«Гоу Эхед Иглс» впервые с 1995 года забил пять мячей за матч
03:20 · Нидерланды. Эредивизие
​В игре нидерландского чемпионата три мяча были забиты в добавленное время - впервые в Эредивизии
05 Ноября
20:45 · Нидерланды. Эредивизие
Оживающий «Аякс» разгромил «Херенвен»
16:39 · Нидерланды. Эредивизие
Бергвейном интересуются команды из Саудовской Аравии слухи
04 Ноября
22:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл волевую ничью в матче с «Валвейком»
20:32 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 6 мячей «Хераклесу» и продолжает идти без потерь
13:56 · Нидерланды. Эредивизие
Бергвейн может переехать в Катар, Саудовскую Аравию или ОАЭ
02 Ноября
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» обыграл «Волендам» и положил конец чудовищной серии неудач 1
19:40 · Нидерланды. Эредивизие
Дост приостановил карьеру официально
00:02 · Нидерланды. Эредивизие
​Бывший игрок «Аякса»: «Ван'т Схип - правильная фигура для клуба»
31 Октября
21:38 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» претендует на форварда, оценённого в 40 млн евро слухи
Все новости
Рекомендуем