ПСВ победил в 12-м матче подряд, разгромив «ПЕК Зволле»

ПСВ продолжает идти без потерь в новом сезоне чемпионата Нидерландов и в 12-м туре разорвал оборону «ПЕК Зволле». Гости нанесли всего два удара по воротам и ничего не показали сегодня.

В первом тайме Гус Тиль ассистировал Ирвингу Лосано и отличился сам. После короткого отдыха результативно пробили Люк де Йонг и Малик Тильман - 4:0.

ПСВ на девять очков опережает ближайшего конкурента, соперник - седьмой.