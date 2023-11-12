ПСВ победил в 12-м матче подряд, разгромив «ПЕК Зволле»

ПСВ продолжает идти без потерь в новом сезоне чемпионата Нидерландов и в 12-м туре разорвал оборону «ПЕК Зволле». Гости нанесли всего два удара по воротам и ничего не показали сегодня.
В первом тайме Гус Тиль ассистировал Ирвингу Лосано и отличился сам. После короткого отдыха результативно пробили Люк де Йонг и Малик Тильман - 4:0.
ПСВ на девять очков опережает ближайшего конкурента, соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Лосано Ирвинг5'
|(2:0) Тиль Гус28'
|(3:0) Де Йонг Люк57'
|(4:0) Тильман Малик79'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре73' (Сайбари Исмаэль (73') •Боскальи Оливье•Дест Серджиньо80' (Пепи Рикардо (80') •Схаутен Йерди•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан70' (Тильман Малик (70') •Тиль Гус•Лосано Ирвинг70' (Вертессен Йорбе (70') •Де Йонг Люк80' (Ван Анхольт Патрик (80')
Запасные: Дроммел Йоэл•Ватерман Бой•Самбо Шуранди
Схенделаар Яспер•Ван Полен Брам•Керстен Сэм•Лам Томас•Ансельмо Гарсия-Макналти 40'62' (Веланас Одиссеус (62') •Бюрместер Зико•Томас Райан 45'62' (Тай Леннарт (62') •Ван Ден Берг Дэйв•Намли Юнес77' (Серрано Нико (77') •Веллиос Апостолос62' (Дрёйф Ферди (62') •Рейндерс Элиано
12 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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