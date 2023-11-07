Защитник «Фейеноорда» покинул поле на носилках после травмы головы

Неприятный момент случился с защитником «Фейеноорда» Бартом Ниукопом в первом тайме матча роттердамцев против «Лацио» на выезде. Команды, напомним, встречаются в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На своём фланге Ниукоп на 18-й минуте заблокировал проход Эльсейда Хюсая. Во время эпизода игроки столкнулись головами, после нидерландец упал на поле, а подняться уже не смог. В итоге он покинул поле лишь благодаря подоспевшему медперсоналу «Фейеноорда» - на носилках.

Следить за ходом матча «Лацио» и «Фейеноорда» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. «Орлы» открыли счёт благодаря точному удару своего лидера Чиро Иммобиле.