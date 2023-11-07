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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Защитник «Фейеноорда» покинул поле на носилках после травмы головы

07 Ноября 2023 • 23:51 Комментировать
Лацио
1:0
Фейеноорд
1 2.55 X 3.50 2 2.80
2-й тайм

Неприятный момент случился с защитником «Фейеноорда» Бартом Ниукопом в первом тайме матча роттердамцев против «Лацио» на выезде. Команды, напомним, встречаются в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На своём фланге Ниукоп на 18-й минуте заблокировал проход Эльсейда Хюсая. Во время эпизода игроки столкнулись головами, после нидерландец упал на поле, а подняться уже не смог. В итоге он покинул поле лишь благодаря подоспевшему медперсоналу «Фейеноорда» - на носилках.

Следить за ходом матча «Лацио» и «Фейеноорда» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. «Орлы» открыли счёт благодаря точному удару своего лидера Чиро Иммобиле.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Барт Ниукоп

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