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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Куман не хочет приглашать Бробби в сборную Нидерландов

07 Ноября 2023 • 23:42 Комментировать

Наставник нидерландской сборной Рональд Куман прошелся по Брайану Бробби, заявив, что игрок «Аякса» недостоин места в сборной страны. Бробби является одним из немногих игроков амстердамского клуба, который выступает за клуб еще со славных времен Эрика тен Хага. Но его успехи не производят на Кумана ни малейшего впечатления:

- Я просматривал его и пришел к выводу, что он принимает неправильные решения на поле. Спрашиваю себя - что делает он в своем клубе? Ушел в «Лейпциг», не играл, вернулся... У меня ощущение, что Бробби не тренируется, он не прогрессирует, - цитирует слова Кумана Ziggo Sports.


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Аякс Рональд Куман Брайан Броббей сборная Нидерландов ещё теги
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