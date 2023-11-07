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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​ПСВ выдал лучший голевой старт в 21-м веке

07 Ноября 2023 • 04:17 Комментировать
Хераклес
0:6
ПСВ

Без потерь идет в чемпионате Нидерландов ПСВ - команда выиграла все одиннадцать сыгранных с начала сезона матчей. В субботу команда из Эйндховена, победитель Кубка чемпионов в 1988 году, крупно обыграла на выезде «Хераклес», забив тому шесть безответных мячей.

Общее количество забитых ПСВ голов в одиннадцати матчах достигло сорока одного, и это лучший результат клуба в двадцать первом веке. Лишь в сезоне 1999/2000, когда за клуб выступали такие звезды, как Люк Нилис и Рууд ван Нистелрой, команда забила еще больше за первые одиннадцать матчей, тогда эта цифра достигла сорока шести мячей.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Хераклес

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