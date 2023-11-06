​«Гоу Эхед Иглс» впервые с 1995 года забил пять мячей за матч

В одиннадцатом туре чемпионата Нидерландов праздник явился на улицы поклонников «Гоу Эхед Иглс» - «орлы» заклевали «Витесс», на логотипе которого, впрочем, также красуются две неизвестные, но явно хищные птицы. Целых шесть мячей увидели зрители матча, и пять из них забили именно игроки «Гоу Эхед».
Как оказалось, такого с середняком чемпионата Нидерландов не случалось с 1995 года - тогда «орлы» разгромили с тем же счетом 5:1 НАК из Бреды. В следующем туре чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед» сразится с «Ваалвейком», это случится одиннадцатого ноября.
Протокол игры
|(1:0) Виллюмссон Виллюм45'
|(2:0) Эдвардсен Оливер60'
|(3:0) Эдвардсен Виктор62'
|76'Ван Гинкел Марко (3:1)
|(4:1) Виллюмссон Виллюм79'
|(5:1) Крамер Йорис85'
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Амофа Джамал•Крамер Йорис•Кюйперс Бас•Линторст Эверт•Ромменс Филипп73' (Адеканье Бобби (73') •Мартинсен Якоб87' (Фернандес Рашаан (87') •Виллюмссон Виллюм87' (Батен Тибо (87') •Эдвардсен Оливер73' (Со Силла (73') •Эдвардсен Виктор73' (Льянсана Энрик (73')
Ром Элой•Ороз Алоис71' (Аркус Карлан (71') •Исима-Мирен Николя•Хендрикс Рамон• 77'Пинту Мика•Мёленстен Мелле•Корнелисс Энцо46' (Перссон Йоэль (46') • 83'Козловски Кацпер46' (Бутра Амин (46') • 88'Ван Гинкел Марко•Манхуф Миллион•Хамулич Саид 19'46' (Тилеманс Матейс (46')
04 ноября. Стадион "Де Аделарсхорст".
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