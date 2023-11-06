​«Гоу Эхед Иглс» впервые с 1995 года забил пять мячей за матч

В одиннадцатом туре чемпионата Нидерландов праздник явился на улицы поклонников «Гоу Эхед Иглс» - «орлы» заклевали «Витесс», на логотипе которого, впрочем, также красуются две неизвестные, но явно хищные птицы. Целых шесть мячей увидели зрители матча, и пять из них забили именно игроки «Гоу Эхед».

Как оказалось, такого с середняком чемпионата Нидерландов не случалось с 1995 года - тогда «орлы» разгромили с тем же счетом 5:1 НАК из Бреды. В следующем туре чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед» сразится с «Ваалвейком», это случится одиннадцатого ноября.