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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Гоу Эхед Иглс» впервые с 1995 года забил пять мячей за матч

06 Ноября 2023 • 03:46 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
5:1
Витесс

В одиннадцатом туре чемпионата Нидерландов праздник явился на улицы поклонников «Гоу Эхед Иглс» - «орлы» заклевали «Витесс», на логотипе которого, впрочем, также красуются две неизвестные, но явно хищные птицы. Целых шесть мячей увидели зрители матча, и пять из них забили именно игроки «Гоу Эхед».

Как оказалось, такого с середняком чемпионата Нидерландов не случалось с 1995 года - тогда «орлы» разгромили с тем же счетом 5:1 НАК из Бреды. В следующем туре чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед» сразится с «Ваалвейком», это случится одиннадцатого ноября.

Протокол игры  
Гоу Эхед Иглс5:1Витесс
(1:0) Виллюмссон Виллюм45'  
(2:0) Эдвардсен Оливер60'  
(3:0) Эдвардсен Виктор62'  
  76'Ван Гинкел Марко (3:1)
(4:1) Виллюмссон Виллюм79'  
(5:1) Крамер Йорис85'  
Де Ланге ЖеффриДейл МатсАмофа ДжамалКрамер ЙорисКюйперс БасЛинторст ЭвертРомменс Филипп 73' (Адеканье Бобби ( 73') Мартинсен Якоб 87' (Фернандес Рашаан ( 87') Виллюмссон Виллюм 87' (Батен Тибо ( 87') Эдвардсен Оливер 73' (Со Силла ( 73') Эдвардсен Виктор 73' (Льянсана Энрик ( 73')
Запасные: Наубер ГерритСерра ДариоАвентисян АвентисМалдер ЭрвинВердони НандоСаатоф Пим
Ром ЭлойОроз Алоис 71' (Аркус Карлан ( 71') Исима-Мирен НиколяХендрикс Рамон  77'Пинту МикаМёленстен МеллеКорнелисс Энцо 46' (Перссон Йоэль ( 46'  83') Козловски Кацпер 46' (Бутра Амин ( 46'  88') Ван Гинкел МаркоМанхуф МиллионХамулич Саид  19' 46' (Тилеманс Матейс ( 46')
Запасные: Эгбринг МатсШуберт МаркусВан Звам ДжованниДе Регт ГианДомджони ТониБрамел Том
04 ноября. Стадион "Де Аделарсхорст".

 

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Витесс Гоу Эхед Иглс НАК Бреда ещё теги

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Сегодня, 06 Ноября
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