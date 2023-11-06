​В игре нидерландского чемпионата три мяча были забиты в добавленное время - впервые в Эредивизии

Шесть мячей увидели зрители матча одиннадцатого тура чемпионата Нидерландов между НЕКом и «Волендамом», и три из них были забиты в добавленное арбитром время после истечения девяноста минут.
Сперва НЕК с пенальти сравнял счет, затем, на шестой добавленной минуте, проигравший тремя днями ранее «Аяксу» «Волендам» вновь вышел вперед, но спустя еще две минуты Коки Огава снова сравнял счет и он стал 3:3.
Как оказалось, такая богатая на голы кульминация матча случилась в чемпионате Нидерландов впервые за всю историю проведения турнира. Браво!
Протокол игры
|(1:0) Огава Коки6'
|34'Мюрен Роберт (1:1)
|78'Milan de Haan (1:2)
|(3:3) Огава Коки90'
|(2:2) Маттссон Магнус90'
|90'Твигт Калвин (2:3)
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт•Росс Матиас83' (Хансен Сонтье (83') •Нюйтинк Брэм•Вердонк Калвин•Худемакерс Меес61' (Шоне Лассе (61') • 86'Пропер Дирк83' (Гонсалес Роберто (83') •Тавшан Элаис 8'• 38'Маттссон Магнус• 41'Ларсен Ларс Олден61' (Бас Юри (61') •Огава Коки
Запасные: Руфс Робин•Ван Вермескеркен Саи•Янсе Рейк•Сано Кадаи
Мио Бакхаус• 90'Буур Оскар67' (Дуири Ашраф (67') •Бенамар Бенаисса•Флинт Джош•Кокс Джордж83' (Zach Booth (83') •Мирани Деймон•Твигт Калвин• 87'Улд-Ших Биляль•Milan de Haan•Джонсон Дариус67' (Эль-Кадири Ибрахим (67') •Мюрен Роберт89' (Зеефейк Ликвинсио (89')
05 ноября. Стадион "Гоффертштадион".
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