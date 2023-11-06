​В игре нидерландского чемпионата три мяча были забиты в добавленное время - впервые в Эредивизии

Шесть мячей увидели зрители матча одиннадцатого тура чемпионата Нидерландов между НЕКом и «Волендамом», и три из них были забиты в добавленное арбитром время после истечения девяноста минут.

Сперва НЕК с пенальти сравнял счет, затем, на шестой добавленной минуте, проигравший тремя днями ранее «Аяксу» «Волендам» вновь вышел вперед, но спустя еще две минуты Коки Огава снова сравнял счет и он стал 3:3.

Как оказалось, такая богатая на голы кульминация матча случилась в чемпионате Нидерландов впервые за всю историю проведения турнира. Браво!