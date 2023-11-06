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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​В игре нидерландского чемпионата три мяча были забиты в добавленное время - впервые в Эредивизии

06 Ноября 2023 • 03:20 Комментировать
НЕК Неймеген
3:3
Волендам

Шесть мячей увидели зрители матча одиннадцатого тура чемпионата Нидерландов между НЕКом и «Волендамом», и три из них были забиты в добавленное арбитром время после истечения девяноста минут.

Сперва НЕК с пенальти сравнял счет, затем, на шестой добавленной минуте, проигравший тремя днями ранее «Аяксу» «Волендам» вновь вышел вперед, но спустя еще две минуты Коки Огава снова сравнял счет и он стал 3:3.

Как оказалось, такая богатая на голы кульминация матча случилась в чемпионате Нидерландов впервые за всю историю проведения турнира. Браво!

Протокол игры  
НЕК Неймеген3:3Волендам
(1:0) Огава Коки6'  
  34'Мюрен Роберт (1:1)
  78'Milan de Haan (1:2)
(3:3) Огава Коки90'  
(2:2) Маттссон Магнус90'  
  90'Твигт Калвин (2:3)
Силлессен ЯсперВан Рой БартРосс Матиас 83' (Хансен Сонтье ( 83') Нюйтинк БрэмВердонк КалвинХудемакерс Меес 61' (Шоне Лассе ( 61'  86') Пропер Дирк 83' (Гонсалес Роберто ( 83') Тавшан Элаис  8'  38'Маттссон Магнус  41'Ларсен Ларс Олден 61' (Бас Юри ( 61') Огава Коки
Запасные: Руфс РобинВан Вермескеркен СаиЯнсе РейкСано Кадаи
Мио Бакхаус  90'Буур Оскар 67' (Дуири Ашраф ( 67') Бенамар БенаиссаФлинт ДжошКокс Джордж 83' (Zach Booth ( 83') Мирани ДеймонТвигт Калвин  87'Улд-Ших БиляльMilan de HaanДжонсон Дариус 67' (Эль-Кадири Ибрахим ( 67') Мюрен Роберт 89' (Зеефейк Ликвинсио ( 89')
Запасные: Хуве КвинсиКуол ГарангЛауэрс БарриRob TolВан Овелен КайнBram Van DrielПайн Дерон
05 ноября. Стадион "Гоффертштадион".

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Евро-Футбол.Ру,
Нек Неймеген Волендам

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