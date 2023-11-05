Оживающий «Аякс» разгромил «Херенвен»

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл против «Херенвена» с надеждой ещё раз победить после чудовищной неудачной серии. Амстердамцы не имели большого перевеса, но уж точно были острее впереди. Еще в первом тайме Стевен Бергвейн и Брайан Бробби добились задела в два мяча, а гости сократили отставание на 45-й минуте. После перерыва дубль оформил Чуба Акпом - 4:1. Неделю назад занимавший последнее место «Аякс» уже 11-й, противник проигрывает ему очко.