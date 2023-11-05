Оживающий «Аякс» разгромил «Херенвен»

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл против «Херенвена» с надеждой ещё раз победить после чудовищной неудачной серии. Амстердамцы не имели большого перевеса, но уж точно были острее впереди. Еще в первом тайме Стевен Бергвейн и Брайан Бробби добились задела в два мяча, а гости сократили отставание на 45-й минуте. После перерыва дубль оформил Чуба Акпом - 4:1. Неделю назад занимавший последнее место «Аякс» уже 11-й, противник проигрывает ему очко.
Протокол игры
|(1:0) Бергвейн Стевен25'
|(2:0) Бробби Брайан42'
|45'Брауэрс Люк (2:1)
|(3:1) Акпом Чуба84'
|(4:1) Акпом Чуба90'
Рамай Диант•Гааей Антон73' (Ренсх Девайн (73') •Шутало Йосип•Хато Йоррель•Марта Арьяни83' (Боргес Карлос (83') •Ван ден Бомен Бранко• 60'Тейлор Кеннет59' (Вос Силвано (59') •Бергёйс Стивен•Хлинссон Кристиан73' (Акпом Чуба (73') •Бергвейн Стевен•Бробби Брайан83' (Соса Борна (83')
Нопперт Андрис•Брауде Оливер62' (Али Хусейн (62') •Ван Бик Свен•Бохневич Павел•Кёлерт Матс•Хайе Том•Ольссон Симон 81'84' (Ван Эе Эспен (84') •Нуннели Че62' (Виттевен Мелле (62') •Брауэрс Люк84' (Уэбстер Чарли (84') •Сахрауи Осам•Ван Амерсфоорт Пелле 40'46' (Карлсбакк Даниэль (46')
05 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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