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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Оживающий «Аякс» разгромил «Херенвен»

05 Ноября 2023 • 20:45 Комментировать
Аякс
4:1
Херенвен
окончен

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл против «Херенвена» с надеждой ещё раз победить после чудовищной неудачной серии. Амстердамцы не имели большого перевеса, но уж точно были острее впереди. Еще в первом тайме Стевен Бергвейн и Брайан Бробби добились задела в два мяча, а гости сократили отставание на 45-й минуте. После перерыва дубль оформил Чуба Акпом - 4:1. Неделю назад занимавший последнее место «Аякс» уже 11-й, противник проигрывает ему очко.

Протокол игры  
Аякс4:1Херенвен
(1:0) Бергвейн Стевен25'  
(2:0) Бробби Брайан42'  
  45'Брауэрс Люк (2:1)
(3:1) Акпом Чуба84'  
(4:1) Акпом Чуба90'  
Рамай ДиантГааей Антон 73' (Ренсх Девайн ( 73') Шутало ЙосипХато ЙоррельМарта Арьяни 83' (Боргес Карлос ( 83') Ван ден Бомен Бранко  60'Тейлор Кеннет 59' (Вос Силвано ( 59') Бергёйс СтивенХлинссон Кристиан 73' (Акпом Чуба ( 73') Бергвейн СтевенБробби Брайан 83' (Соса Борна ( 83')
Запасные: Сетфорд ЧарлиГодс МикаАвила ГастонПасвер РемкоМикаутадзе ЖоржМедич ЯковТахирович Бенджамин
Нопперт АндрисБрауде Оливер 62' (Али Хусейн ( 62') Ван Бик СвенБохневич ПавелКёлерт МатсХайе ТомОльссон Симон  81' 84' (Ван Эе Эспен ( 84') Нуннели Че 62' (Виттевен Мелле ( 62') Брауэрс Люк 84' (Уэбстер Чарли ( 84') Сахрауи ОсамВан Амерсфоорт Пелле  40' 46' (Карлсбакк Даниэль ( 46')
Запасные: Ван дер Харт МиккиВан Оттеле СюбБеккема ЯнТахири АнасХалл ДензелНунумете Дженаро
05 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Херенвен

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​Аякс — Херенвен: прогноз и ставка на матч чемпионата Нидерландов — 5 ноября 2023
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