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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Бергвейном интересуются команды из Саудовской Аравии слухи

05 Ноября 2023 • 16:39 Комментировать

Клубы из Саудовской Аравии рассматривают вариант с покупкой нападающего амстердамского «Аякса» Стевена Бергвейна в зимнее трансферное окно, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, также ряд клубов Английской премьер-лиги рассматривают вариант с трансфером нидерландца.

Контракт левого вингера со столичной командой рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он Бергвейн выступал за «Тоттенхэм» (2020-2022).

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