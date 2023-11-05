Клубы из Саудовской Аравии рассматривают вариант с покупкой нападающего амстердамского «Аякса» Стевена Бергвейна в зимнее трансферное окно, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, также ряд клубов Английской премьер-лиги рассматривают вариант с трансфером нидерландца.

Контракт левого вингера со столичной командой рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он Бергвейн выступал за «Тоттенхэм» (2020-2022).