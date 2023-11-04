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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» добыл волевую ничью в матче с «Валвейком»

04 Ноября 2023 • 22:42 Комментировать
Валвейк
1:2
Фейеноорд
окончен

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» все 90 минут осаждал ворота «Валвейка», который набрал ход после пяти поражений на старте. Аутсайдер повел на 25-й минуте, реализовав один из суммарно трех ударов по воротам. Квинтен Тимбер довольно быстро отыгрался, а на 45-й минуте «Валвейк» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота, но Сантьяго Хименес его не забил. Впрочем, после перерыва Барт Ниукоп вырвал победу для роттердамцев - 2:1.

«Фейеноорд» идет на третьем месте и проигрывает семь очков лидирующему ПСВ.

Протокол игры  
Валвейк1:2Фейеноорд
(1:0) Клеонизе Денильо25'  
  35'Тимбер Квинтен (1:1)
  64'Ниукоп Барт (1:2)
Спенкелинк МаркЛеливелд ЮлианАдевойе Шоун  45'Гаари ЖюрьенМейерс АронРумерату Годфрид 88' (Лутонда Тьерри ( 88') Клеонизе Денильо 73' (Баккали Закария ( 73') Локеза КрисУкили ЯссинСтеванович Филип 46' (Брума Джеффри ( 46') Крамер Михил 61' (Мин Давид ( 61')
Запасные: Вруг ПатрикМеир РазJoey KestingВайдманн Дауда
Бейло ЮстинНиукоп Барт  90'Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман Квилиндси  42' 71' (Лопес Маркос ( 71') Зерруки РамизСтенгс КелвинТимбер КвинтенПайшао Игор 46' (Джаханбахш Алиреза ( 46') Хименес Сантьяго ТомасИванушец Лука 58' (Сейер Лео ( 58')
Запасные: Миламбо АнтониВан Ден Белт ТомасУэда АясэДилросун ДжавайроЛампру КостантиносЛингр ОндржейБелен ТомасВелленройтер Тимон
04 ноября. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Валвейк

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