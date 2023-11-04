«Фейеноорд» добыл волевую ничью в матче с «Валвейком»

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» все 90 минут осаждал ворота «Валвейка», который набрал ход после пяти поражений на старте. Аутсайдер повел на 25-й минуте, реализовав один из суммарно трех ударов по воротам. Квинтен Тимбер довольно быстро отыгрался, а на 45-й минуте «Валвейк» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота, но Сантьяго Хименес его не забил. Впрочем, после перерыва Барт Ниукоп вырвал победу для роттердамцев - 2:1.
«Фейеноорд» идет на третьем месте и проигрывает семь очков лидирующему ПСВ.
Протокол игры
|(1:0) Клеонизе Денильо25'
|35'Тимбер Квинтен (1:1)
|64'Ниукоп Барт (1:2)
Спенкелинк Марк•Леливелд Юлиан•Адевойе Шоун• 45'Гаари Жюрьен•Мейерс Арон•Румерату Годфрид88' (Лутонда Тьерри (88') •Клеонизе Денильо73' (Баккали Закария (73') •Локеза Крис•Укили Яссин•Стеванович Филип46' (Брума Джеффри (46') •Крамер Михил61' (Мин Давид (61')
Запасные: Вруг Патрик•Меир Раз•Joey Kesting•Вайдманн Дауда
Бейло Юстин•Ниукоп Барт• 90'Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси 42'71' (Лопес Маркос (71') •Зерруки Рамиз•Стенгс Келвин•Тимбер Квинтен•Пайшао Игор46' (Джаханбахш Алиреза (46') •Хименес Сантьяго Томас•Иванушец Лука58' (Сейер Лео (58')
04 ноября. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).
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