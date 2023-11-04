«Фейеноорд» добыл волевую ничью в матче с «Валвейком»

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» все 90 минут осаждал ворота «Валвейка», который набрал ход после пяти поражений на старте. Аутсайдер повел на 25-й минуте, реализовав один из суммарно трех ударов по воротам. Квинтен Тимбер довольно быстро отыгрался, а на 45-й минуте «Валвейк» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота, но Сантьяго Хименес его не забил. Впрочем, после перерыва Барт Ниукоп вырвал победу для роттердамцев - 2:1.

«Фейеноорд» идет на третьем месте и проигрывает семь очков лидирующему ПСВ.