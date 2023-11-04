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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 6 мячей «Хераклесу» и продолжает идти без потерь

04 Ноября 2023 • 20:32 Комментировать
Хераклес
0:6
ПСВ
окончен

В 11-м туре Эредивизии идущий без потерь ПСВ играл в гостях против середняков из «Хераклеса». Удаление Джастина Хоогмы на 21-й минуте облегчило задачу гостям, и они в оставшемся время забили пять мячей подряд. Люк де Йонг тут же забил пенальти, а Йерди Схаутен удвоил счет. После перерыва отличились Малик Тильман, Андре Рамальо и Гус Тиль - 5:0. Точку поставил Рикардо Пепи - 6:0.

ПСВ до восьми очков увеличил отрыв от второго места, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Хераклес0:6ПСВ
  22'Де Йонг Люк (0:1)
  44'Схаутен Йерди (0:2)
  65'Тильман Малик (0:3)
  69'Рамальо Андре (0:4)
  84'Тиль Гус (0:5)
  90'Пепи Рикардо (0:6)
Браувер МикаэльБакбоорд Навайо  26' 46' (Виекхофф Яннес ( 46') Зонненберг СвенХоогма Джастин  21'Роскен РубенБрюнс Томас 76' (Виллемс Джетро ( 76') Де Кеерсмакер БрайанВейинович Марко 46' (Шеперман Сэм ( 46') Уахим АнасХанссон Эмиль 68' (Санкох Мохамед ( 68') Энгельс Марио 23' (Честич Сава-Арангел ( 23')
Запасные: Де Кейзер ФабианСатриано АнтониоЛимбомбе БрайанВехмейер ЛассеИбрахимоглу МелихБультман СтивЯлвинг Робин
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи Оливье 78' (Вертессен Йорбе ( 78') Дест Серджиньо 60' (Пепи Рикардо ( 60') Схаутен Йерди 46' (Сайбари Исмаэль ( 46'Тильман Малик 54') Веерман ЙоэйБакайоко Жоан 78' (Самбо Шуранди ( 78') Тиль ГусЛосано ИрвингДе Йонг Люк 60' (Ван Анхольт Патрик ( 60')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойВан Дайвен ДжейсонЛэнд ТайгоБабади Исаак
04 ноября. Стадион "Erve Asito".

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Хераклес

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​Хераклес — ПСВ: прогноз и ставка на матч чемпионата Нидерландов — 4 ноября 2023
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