ПСВ забил 6 мячей «Хераклесу» и продолжает идти без потерь

В 11-м туре Эредивизии идущий без потерь ПСВ играл в гостях против середняков из «Хераклеса». Удаление Джастина Хоогмы на 21-й минуте облегчило задачу гостям, и они в оставшемся время забили пять мячей подряд. Люк де Йонг тут же забил пенальти, а Йерди Схаутен удвоил счет. После перерыва отличились Малик Тильман, Андре Рамальо и Гус Тиль - 5:0. Точку поставил Рикардо Пепи - 6:0.
ПСВ до восьми очков увеличил отрыв от второго места, соперник - восьмой.
Протокол игры
|22'Де Йонг Люк (0:1)
|44'Схаутен Йерди (0:2)
|65'Тильман Малик (0:3)
|69'Рамальо Андре (0:4)
|84'Тиль Гус (0:5)
|90'Пепи Рикардо (0:6)
Браувер Микаэль•Бакбоорд Навайо 26'46' (Виекхофф Яннес (46') •Зонненберг Свен•Хоогма Джастин• 21'Роскен Рубен•Брюнс Томас76' (Виллемс Джетро (76') •Де Кеерсмакер Брайан•Вейинович Марко46' (Шеперман Сэм (46') •Уахим Анас•Ханссон Эмиль68' (Санкох Мохамед (68') •Энгельс Марио23' (Честич Сава-Арангел (23')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье78' (Вертессен Йорбе (78') •Дест Серджиньо60' (Пепи Рикардо (60') •Схаутен Йерди46' (Сайбари Исмаэль (46'•Тильман Малик54') •Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан78' (Самбо Шуранди (78') •Тиль Гус•Лосано Ирвинг•Де Йонг Люк60' (Ван Анхольт Патрик (60')
04 ноября. Стадион "Erve Asito".
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