ПСВ забил 6 мячей «Хераклесу» и продолжает идти без потерь

В 11-м туре Эредивизии идущий без потерь ПСВ играл в гостях против середняков из «Хераклеса». Удаление Джастина Хоогмы на 21-й минуте облегчило задачу гостям, и они в оставшемся время забили пять мячей подряд. Люк де Йонг тут же забил пенальти, а Йерди Схаутен удвоил счет. После перерыва отличились Малик Тильман, Андре Рамальо и Гус Тиль - 5:0. Точку поставил Рикардо Пепи - 6:0.

ПСВ до восьми очков увеличил отрыв от второго места, соперник - восьмой.