Бергвейн может переехать в Катар, Саудовскую Аравию или ОАЭ

Руководство «Аякса» намерено начать чистку состава после ужасного старта нынешнего сезона.

Ожидается, что этой зимой Стивен Бергвейн покинет амстердамский клуб, поскольку является одним из первых игроков в списке на выход. По информации VI, игрок сборной Нидерландов может переехать зимой в Саудовскую Аравию, Катара или ОАЭ. Сообщается, что отец футболиста уже рассматривает варианты трансфера.

Напомним, что Бергвейн выступает за «Аякс» с 2022 года, являясь капитаном клуба с августа. В 12 матчах текущего сезона форвард забил пять голов при двух ассистах.