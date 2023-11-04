Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Бергвейн может переехать в Катар, Саудовскую Аравию или ОАЭ

04 Ноября 2023 • 13:56 Комментировать
Аякс
2:0
Волендам

Руководство «Аякса» намерено начать чистку состава после ужасного старта нынешнего сезона.

Ожидается, что этой зимой Стивен Бергвейн покинет амстердамский клуб, поскольку является одним из первых игроков в списке на выход. По информации VI, игрок сборной Нидерландов может переехать зимой в Саудовскую Аравию, Катара или ОАЭ. Сообщается, что отец футболиста уже рассматривает варианты трансфера.

Напомним, что Бергвейн выступает за «Аякс» с 2022 года, являясь капитаном клуба с августа. В 12 матчах текущего сезона форвард забил пять голов при двух ассистах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Стевен Бергвейн трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

23:56
«Аякс» обыграл «Волендам» и положил конец чудовищной серии неудач 1
00:02
​Бывший игрок «Аякса»: «Ван'т Схип - правильная фигура для клуба»
20:18
​Ван'т Схип: «Первое, что сказал ребятам - нам нужно вернуть менталитет»
19:48
​«Аякс» установил очередной антирекорд
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 18:30
Хераклес Хераклес
ПСВ ПСВ
Видео
04.11.23 в 20:45
Эксельсиор Эксельсиор
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
5.20 4.60 1.52
Видео
04.11.23 в 20:45
Валвейк Валвейк
Фейеноорд Фейеноорд
6.80 4.60 1.41
Видео
04.11.23 в 23:00
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
Витесс Витесс
1.82 3.80 3.85
Видео
05.11.23 в 14:15
Утрехт Утрехт
Твенте Твенте
4.30 3.90 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
13:56 · Нидерланды. Эредивизие
Бергвейн может переехать в Катар, Саудовскую Аравию или ОАЭ
02 Ноября
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» обыграл «Волендам» и положил конец чудовищной серии неудач 1
19:40 · Нидерланды. Эредивизие
Дост приостановил карьеру официально
00:02 · Нидерланды. Эредивизие
​Бывший игрок «Аякса»: «Ван'т Схип - правильная фигура для клуба»
31 Октября
21:38 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» претендует на форварда, оценённого в 40 млн евро слухи
20:18 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван'т Схип: «Первое, что сказал ребятам - нам нужно вернуть менталитет»
12:59 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нашёл нового форварда
12:52 · Россия. Премьер-лига
​Предполагаемый сообщник Промеса готов частично признать вину в контрабанде наркотиков
30 Октября
17:57 · Нидерланды. Эредивизие
Новый тренер «Аякса» посвятил назначение умершей жене
16:11 · Нидерланды. Эредивизие
​Новый тренер «Аякса» установил клубный рекорд ещё до первого матча
15:33 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» назначил нового тренера – команда занимает последнее место 1 официально
00:59 · Нидерланды. Эредивизие
Дост поблагодарил за поддержку после потери сознания во время матча
29 Октября
23:45 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ выиграл у «Аякса» уже три матча подряд - такого не случалось с 2005 года
23:36 · Нидерланды. Эредивизие
Матч между «АЗ Алкмааром» и «НЕК Неймегеном» не был доигран, потому что Бас Дост потерял сознание на поле
23:21 · Нидерланды. Эредивизие
​Люк де Йонг - первый игрок в истории футбола, забивший «Аяксу» в шести матчах кряду
Все новости
Рекомендуем