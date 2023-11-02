«Аякс» обыграл «Волендам» и положил конец чудовищной серии неудач

«Аякс» и «Волендам», представители тройки неудачников сезона, провели отложенный матч третьего тура чемпионата Нидерландов. Несмотря на пять поражений подряд, «Аякс» играл при поддержке почти 55 тысяч болельщиков, и футболисты не имели права подвести любителей футбола, перед которыми здорово провинились. Амстердамцы нанесли под два с половиной десятка ударов по воротам и все же добились своего. На 29-й минуте Стевен Бергвейн зарядил в перекладину. Именно он открыл счет уже после перерыва. На 89-й минуте Чуба Акпом ударом головой поставил точку.

2:0, «Аякс» наконец-то прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате и с 11-й попытки выиграл официальный матч, первый с конца лета. Это позволило гранду подняться на четвертое место с конца.