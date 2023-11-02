«Аякс» обыграл «Волендам» и положил конец чудовищной серии неудач

«Аякс» и «Волендам», представители тройки неудачников сезона, провели отложенный матч третьего тура чемпионата Нидерландов. Несмотря на пять поражений подряд, «Аякс» играл при поддержке почти 55 тысяч болельщиков, и футболисты не имели права подвести любителей футбола, перед которыми здорово провинились. Амстердамцы нанесли под два с половиной десятка ударов по воротам и все же добились своего. На 29-й минуте Стевен Бергвейн зарядил в перекладину. Именно он открыл счет уже после перерыва. На 89-й минуте Чуба Акпом ударом головой поставил точку.
2:0, «Аякс» наконец-то прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате и с 11-й попытки выиграл официальный матч, первый с конца лета. Это позволило гранду подняться на четвертое место с конца.
Протокол игры
|(1:0) Бергвейн Стевен57'
|(2:0) Акпом Чуба89'
Рамай Диант•Гааей Антон•Шутало Йосип•Хато Йоррель•Марта Арьяни65' (Салах-Эддин Анасс (65') •Ван ден Бомен Бранко•Тейлор Кеннет80' (Вос Силвано (80') •Бергёйс Стивен•Хлинссон Кристиан85' (Годс Мика (85') •Бергвейн Стевен•Бробби Брайан79' (Акпом Чуба (79')
Мио Бакхаус•Пайн Дерон63' (Дуири Ашраф (63') •Бенамар Бенаисса•Флинт Джош•Кокс Джордж•Мирани Деймон•Твигт Калвин• 85'Улд-Ших Биляль79' (Куол Гаранг (79') •Milan de Haan63' (Зеефейк Ликвинсио (63') •Джонсон Дариус•Мюрен Роберт79' (Zach Booth (79')
02 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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