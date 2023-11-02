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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» обыграл «Волендам» и положил конец чудовищной серии неудач

02 Ноября 2023 • 23:56 Комментировать (1)
Аякс
2:0
Волендам
окончен

«Аякс» и «Волендам», представители тройки неудачников сезона, провели отложенный матч третьего тура чемпионата Нидерландов. Несмотря на пять поражений подряд, «Аякс» играл при поддержке почти 55 тысяч болельщиков, и футболисты не имели права подвести любителей футбола, перед которыми здорово провинились. Амстердамцы нанесли под два с половиной десятка ударов по воротам и все же добились своего. На 29-й минуте Стевен Бергвейн зарядил в перекладину. Именно он открыл счет уже после перерыва. На 89-й минуте Чуба Акпом ударом головой поставил точку.

2:0, «Аякс» наконец-то прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате и с 11-й попытки выиграл официальный матч, первый с конца лета. Это позволило гранду подняться на четвертое место с конца.

Протокол игры  
Аякс2:0Волендам
(1:0) Бергвейн Стевен57'  
(2:0) Акпом Чуба89'  
Рамай ДиантГааей АнтонШутало ЙосипХато ЙоррельМарта Арьяни 65' (Салах-Эддин Анасс ( 65') Ван ден Бомен БранкоТейлор Кеннет 80' (Вос Силвано ( 80') Бергёйс СтивенХлинссон Кристиан 85' (Годс Мика ( 85') Бергвейн СтевенБробби Брайан 79' (Акпом Чуба ( 79')
Запасные: Сетфорд ЧарлиАвила ГастонПасвер РемкоГуйер ТристанМикаутадзе ЖоржМедич ЯковТахирович Бенджамин
Мио БакхаусПайн Дерон 63' (Дуири Ашраф ( 63') Бенамар БенаиссаФлинт ДжошКокс ДжорджМирани ДеймонТвигт Калвин  85'Улд-Ших Биляль 79' (Куол Гаранг ( 79') Milan de Haan 63' (Зеефейк Ликвинсио ( 63') Джонсон ДариусМюрен Роберт 79' (Zach Booth ( 79')
Запасные: Лауэрс БарриЭль-Кадири ИбрахимRob TolВан Овелен КайнBram Van DrielБуур Оскар
02 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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redwhite1959
03 Ноября 2023 в 00:03
Да - "Аякс" совсем не тот, что был раньше!(( Сплошь и рядом средние игроки - за исключением Бергвейна. Бегают много, но придумать у чужой штрафной ничего не могут - одни бестолковые навесы и неточные удары по воротам. В команде явный кризис и отсутствие какой-либо осмысленной игры в атаке. С такой игрой "Аякс" и в пятёрку Эредивизи не войдёт((
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