Нидерландский форвард Бас Дост приостановил профессиональную карьеру игрока. Как сообщает официальный сайт его клуба, «НЕК Нейменгена», у нападающего обнаружили проблемы со здоровьем: кардиологи выявили у Доста миокардит – воспаление сердечной мышцы.

«Причин воспаления сердечной мышцы может быть несколько, и последствия могут быть весьма серьёзными, но мне повезло, что меня удалось успешно реанимировать на поле», - цитирует футболиста клубная пресс-служба. Поэтому Дост и решил приостановить карьеру.

Напомним, что Дост известен как экс-форвард «Вольфсбурга», лиссабонского «Спортинга», франкфуртского «Айнтрахта» и других клубов. Сейчас нападающему 34 года.

В недавнем матче в рамках Эредивизии футболист потерял сознание.