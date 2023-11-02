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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Дост приостановил карьеру официально

02 Ноября 2023 • 19:40 Комментировать

Нидерландский форвард Бас Дост приостановил профессиональную карьеру игрока. Как сообщает официальный сайт его клуба, «НЕК Нейменгена», у нападающего обнаружили проблемы со здоровьем: кардиологи выявили у Доста миокардит – воспаление сердечной мышцы.

«Причин воспаления сердечной мышцы может быть несколько, и последствия могут быть весьма серьёзными, но мне повезло, что меня удалось успешно реанимировать на поле», - цитирует футболиста клубная пресс-служба. Поэтому Дост и решил приостановить карьеру.

Напомним, что Дост известен как экс-форвард «Вольфсбурга», лиссабонского «Спортинга», франкфуртского «Айнтрахта» и других клубов. Сейчас нападающему 34 года.

В недавнем матче в рамках Эредивизии футболист потерял сознание.

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