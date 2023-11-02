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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Бывший игрок «Аякса»: «Ван'т Схип - правильная фигура для клуба»

02 Ноября 2023 • 00:02 Комментировать
Аякс
...
Волендам
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Через 18 ч. 51 мин.

Амстердамский «Аякс» назначил нового тренера, им стал бывший игрок клуба Джон ван'т Схип, и другой бывший игрок клуба Ян ван Халст, считает подобный ход правильным. У него хорошие пречувствия насчет наставника, который уже успел поставить клубный рекорд, даже не проведя еще ни одного матча у руля клуба.

- Джон заметно повзрослел, набрался опыта. Я считаю, что это правильный шаг, который пробудит команду, - цитирует слова ван Халста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас амстердамский клуб занимает последнее, восемнадцатое место в турнирной таблице нидерландского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон ван-т Схип Ян ван Халст ещё теги

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