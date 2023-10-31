Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес попал в сферу интересов «Барселоны».

Мексиканец проводит второй кряду впечатляющий сезон в Нидерландах, и в числе желающих переманить его в свои ряды уже значится немалое количество грандов ведущих европейских лиг. По сведениям Sport, не остаётся в стороне и «Барселона»: каталонский клуб внимательно следить за Хименесом и может всерьёз задуматься о его покупке следующем летом. Интерес к 22-летнему игроку также приписывался «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и мадридскому «Реалу».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сантьяго Хименеса в 40 млн евро.