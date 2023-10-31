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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ван'т Схип: «Первое, что сказал ребятам - нам нужно вернуть менталитет»

31 Октября 2023 • 20:18 Комментировать
Аякс
...
Волендам
1 1.30 X 6.30 2 8.50
02.11 22:00

Новый наставник амстердамского «Аякса» Джон ван'т Схип - не случайный человек у руля клуба. В прошлом он провел много лет в его составе, выигрывал Кубок Кубков и Кубок УЕФА, причем успел поработать как под началом Йохана Кройфа, так и при Луи ван Гале. В 1988 году ван'т Схип стал чемпионом Европы со сборной Нидерландов.

Поэтому вполне естественно, что сейчас новый наставник клуба стремится вернуть, прежде всего, должный менталитет.  

- Первое, что я сказал ребятам - это то, что мы должны как можно скорее вернуть себе победный менталитет, когда надеваешь футболку «Аякса», он должен быть соответствующим, - цитирует слова нового наставника клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон ван-т Схип

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