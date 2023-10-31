​Ван'т Схип: «Первое, что сказал ребятам - нам нужно вернуть менталитет»

Новый наставник амстердамского «Аякса» Джон ван'т Схип - не случайный человек у руля клуба. В прошлом он провел много лет в его составе, выигрывал Кубок Кубков и Кубок УЕФА, причем успел поработать как под началом Йохана Кройфа, так и при Луи ван Гале. В 1988 году ван'т Схип стал чемпионом Европы со сборной Нидерландов.

Поэтому вполне естественно, что сейчас новый наставник клуба стремится вернуть, прежде всего, должный менталитет.

- Первое, что я сказал ребятам - это то, что мы должны как можно скорее вернуть себе победный менталитет, когда надеваешь футболку «Аякса», он должен быть соответствующим, - цитирует слова нового наставника клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.