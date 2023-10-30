Новый тренер «Аякса» посвятил назначение умершей жене

Новый главный тренер «Аякса» Джон ван-т Схип рассказал, кому посвятил своё назначение в нидерландский гранд.

«Моя жена хотела, чтобы я вернулся в «Аякс». Потому что это мой клуб, это её клуб. Наша любовь началась здесь. «Аякс» — мой клуб, и моя жена дала мне одобрение от выше. Я знаю, что она со мной», — приводит слова специалиста, чья жена скончалась месяц назад, нидерландский ESPN.

Отметим, что у ван-т Схипа непростая задача. Амстердамцы находятся на последнем месте в турнирной таблице Эредивизие после восьми туров. Джон будет работать, как исполняющий обязанности, а его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.