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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Новый тренер «Аякса» установил клубный рекорд ещё до первого матча

30 Октября 2023 • 16:11 Комментировать
ПСВ
5:2
Аякс

Амстердамский «Аякс» объявил о назначении нового тренера, им, как мы и предсказывали ранее, стал Джон ван'т Схип, который сразу же, еще до первого своего матча, установил новый клубный рекорд.

Дело в том, что ранее Джон уже руководил амстердамским клубом, но было это в далеком 2009 году, а конкретно - ван'т Cхип расстался с клубом десятого мая 2009 года. И сейчас, вернувшись, он поставил рекорд - 5 289 дней разницы, такой большой разницы между двумя рабочими отрезками в «Аяксе» не было еще ни одного тренера клуба.

В следующем туре опустившийся на дно турнирной таблицы «Аякс» примет дома «Волендам».


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон ван-т Схип

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