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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» назначил нового тренера – команда занимает последнее место официально

30 Октября 2023 • 15:33 Комментировать

«Аякс» переживает, пожалуй, худшие времена в своей истории. Статусный нидерландский клуб сейчас занимает последнее место в турнирной таблице национального чемпионата. Пять последних матчей Эредивизие «аяксиды» проиграли – ранее в их истории такой серии никогда не случалось.

В понедельник «Аякс» объявил о назначении нового тренера – команду принял Джон ван’т Схип. Он будет работать с приставкой «исполняющий обязанности». Контракт рассчитан до середины 2025 года, но стороны договорились, что с 1 июля 2024 года Схип перейдёт на пост технического менеджера.

Отметим, что в своё время Джон ван’т Схип входил в тренерский штаб «Аякса» в течение нескольких отрезков. Последний такой отрезок был в 2008-2010 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон ван-т Схип
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