«Аякс» переживает, пожалуй, худшие времена в своей истории. Статусный нидерландский клуб сейчас занимает последнее место в турнирной таблице национального чемпионата. Пять последних матчей Эредивизие «аяксиды» проиграли – ранее в их истории такой серии никогда не случалось.

В понедельник «Аякс» объявил о назначении нового тренера – команду принял Джон ван’т Схип. Он будет работать с приставкой «исполняющий обязанности». Контракт рассчитан до середины 2025 года, но стороны договорились, что с 1 июля 2024 года Схип перейдёт на пост технического менеджера.

Отметим, что в своё время Джон ван’т Схип входил в тренерский штаб «Аякса» в течение нескольких отрезков. Последний такой отрезок был в 2008-2010 годах.