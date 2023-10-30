Дост поблагодарил за поддержку после потери сознания во время матча

Нападающий «НЕК Неймегена» Бас Дост вышел на связь после того, как потерял сознание в матче Эредивизие против «АЗ Алкмаара».

«У меня всЁ хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была очень хорошей. Сейчас я в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо за поддержку», - приводит слова экс-форварда сборной Нидерландов пресс-служба клуба.

34-летний форвард покинул поле на носилках и был доставлен в больницу. Инцидент случился в концовке встречи, в которой «НЕК Неймеген» выигрывал со счётом 2:1.