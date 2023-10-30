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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Дост поблагодарил за поддержку после потери сознания во время матча

30 Октября 2023 • 00:59 Комментировать
АЗ Алкмаар
1:2
НЕК Неймеген

Нападающий «НЕК Неймегена» Бас Дост вышел на связь после того, как потерял сознание в матче Эредивизие против «АЗ Алкмаара».

«У меня всЁ хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была очень хорошей. Сейчас я в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо за поддержку», - приводит слова экс-форварда сборной Нидерландов пресс-служба клуба.

34-летний форвард покинул поле на носилках и был доставлен в больницу. Инцидент случился в концовке встречи, в которой «НЕК Неймеген» выигрывал со счётом 2:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бас Дост Нек Неймеген

Новости по матчу

23:36
Матч между «АЗ Алкмааром» и «НЕК Неймегеном» не был доигран, потому что Бас Дост потерял сознание на поле
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