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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​ПСВ выиграл у «Аякса» уже три матча подряд - такого не случалось с 2005 года

29 Октября 2023 • 23:45 Комментировать
ПСВ
5:2
Аякс

Главной вывеской очередного тура чемпионата Нидерландов стала встреча ПСВ и «Аякса», переживающего глубочайший кризис. Амстердамцы попытались дать бой и дважды вели в счете, но в итоге все закончилось крупным поражением 2:5, опустившим «Аякс» на дно турнирной таблицы.

Как оказалось, это была третья кряду победа ПСВ над «Аяксом» после того, как «крестьяне» дважды обыграли конкурента в прошлом сезоне. Столь удачной серии у ПСВ не было с сезона 2004/2005, то есть почти двадцать лет.

В следующем туре команда из Эйндховена сразится с «Эраклесом», это случится четвертого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
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