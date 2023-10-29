​ПСВ выиграл у «Аякса» уже три матча подряд - такого не случалось с 2005 года

Главной вывеской очередного тура чемпионата Нидерландов стала встреча ПСВ и «Аякса», переживающего глубочайший кризис. Амстердамцы попытались дать бой и дважды вели в счете, но в итоге все закончилось крупным поражением 2:5, опустившим «Аякс» на дно турнирной таблицы.

Как оказалось, это была третья кряду победа ПСВ над «Аяксом» после того, как «крестьяне» дважды обыграли конкурента в прошлом сезоне. Столь удачной серии у ПСВ не было с сезона 2004/2005, то есть почти двадцать лет.

В следующем туре команда из Эйндховена сразится с «Эраклесом», это случится четвертого ноября.