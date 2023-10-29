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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Матч между «АЗ Алкмааром» и «НЕК Неймегеном» не был доигран, потому что Бас Дост потерял сознание на поле

29 Октября 2023 • 23:36 Комментировать
АЗ Алкмаар
1:2
НЕК Неймеген

Матч десятого тура чемпионата Нидерландов между «АЗ Алкмааром» и «НЕК Неймегеном» был прерван на 87-й минуте из-за того, что нападающий гостей Бас Дост неожиданно и без причины упал на газон. 34-летний форвард покинул поле на носилках и был доставлен в больницу.

Спустя несколько часов стало известно, что экс-игрок сборной Нидерландов находится в сознании, а его жизни ничего не угрожает. Он записал сообщение своим одноклубникам и семье. 

Стоит отметить, что игра была прервана при счёте 1:2, а Бас Дост стал автором первого забитого мяча, который стал третьим для него в нынешнем сезоне. 

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АЗ Алкмаар Бас Дост Нек Неймеген ещё теги

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