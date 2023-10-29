Матч между «АЗ Алкмааром» и «НЕК Неймегеном» не был доигран, потому что Бас Дост потерял сознание на поле

Матч десятого тура чемпионата Нидерландов между «АЗ Алкмааром» и «НЕК Неймегеном» был прерван на 87-й минуте из-за того, что нападающий гостей Бас Дост неожиданно и без причины упал на газон. 34-летний форвард покинул поле на носилках и был доставлен в больницу.

Спустя несколько часов стало известно, что экс-игрок сборной Нидерландов находится в сознании, а его жизни ничего не угрожает. Он записал сообщение своим одноклубникам и семье.

Стоит отметить, что игра была прервана при счёте 1:2, а Бас Дост стал автором первого забитого мяча, который стал третьим для него в нынешнем сезоне.