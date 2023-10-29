​Люк де Йонг - первый игрок в истории футбола, забивший «Аяксу» в шести матчах кряду

Очередной тур нидерландского чемпионата прошел под вывеской матча между ПСВ и «Аяксом», в котором амстердамский клуб, хотя и вел дважды по ходу игры в счете, проиграл в итоге со счетом 2:5. Ветеран нидерландского футбола Люк де Йонг и на этот раз также не ушел с поля без голов, он забил один мяч и стал первым игроком в истории футбола, который забил в ворота «Аякса» в шести матчах кряду. Предыдущим достижением были пять матчей подряд - это делали Спиц Кон и Дирк Кюйт.

В следующем, одиннадцатом туре чемпионата Нидерландов ПСВ предстоит сыграть в гостях против «Эраклеса», это случится четвертого ноября.