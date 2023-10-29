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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» установил очередной антирекорд

29 Октября 2023 • 19:48 Комментировать
Аякс
...
Волендам
02.11 22:00

«Аякс» ужасает своих фанатов – на текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В воскресенье амстердамская команда проиграла ПСВ с результатом 2:5.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, впервые в истории «Аякс» проиграл пять матчей Эредивизие подряд.

В десяти прошедших турах чемпионата Нидерландов «Аякс» добился только одной победы. Произошло это ещё 12 августа, когда «аяксиды» обыграли «Хераклес» на своём поле с результатом 4:1.

Следующий матч Эредивизие «Аякс» проведёт уже 2 ноября – против «Волендама» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс

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АЯКС ВОЛЕНДАМ
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