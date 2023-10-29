ПСВ забил 5 голов «Аяксу» и оставил его на самом дне таблицы

ПСВ и «Аякс», гранды голландского футбола, провели матч 10-го тура Эредивизии. Амстердамцы, попавшие в жуткий кризис, выиграли первый тайм на выезде, но сразу после перерыва пропустили три гола за 11 минут и в итоге уступили 2:5. Ирвинг Лосано оформил хет-трик.

ПСВ набрал 30 очков в 10 матчах, а соперник с 5 пунктами… замыкает таблицу.