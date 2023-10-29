ПСВ забил 5 голов «Аяксу» и оставил его на самом дне таблицы

ПСВ и «Аякс», гранды голландского футбола, провели матч 10-го тура Эредивизии. Амстердамцы, попавшие в жуткий кризис, выиграли первый тайм на выезде, но сразу после перерыва пропустили три гола за 11 минут и в итоге уступили 2:5. Ирвинг Лосано оформил хет-трик.
ПСВ набрал 30 очков в 10 матчах, а соперник с 5 пунктами… замыкает таблицу.
Протокол игры
|10'Ван ден Бомен Бранко (0:1)
|(1:1) Лосано Ирвинг21'
|40'Бробби Брайан (1:2)
|(2:2) Де Йонг Люк49'
|(3:2) Сайбари Исмаэль52'
|(4:2) Лосано Ирвинг60'
|(5:2) Лосано Ирвинг72'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй46' (Сайбари Исмаэль (46') • 90'Бакайоко Жоан83' (Пепи Рикардо (83') •Тильман Малик46' (Тиль Гус (46') •Лосано Ирвинг90' (Бабади Исаак (90') •Де Йонг Люк83' (Вертессен Йорбе (83')
Рамай Диант•Гааей Антон•Шутало Йосип•Хато Йоррель• 13'Авила Гастон75' (Вос Силвано (75') •Ван ден Бомен Бранко75' (Салах-Эддин Анасс (75') •Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен65' (Годс Мика (65') •Хлинссон Кристиан•Бергвейн Стевен• 63'Бробби Брайан
29 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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