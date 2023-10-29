Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 5 голов «Аяксу» и оставил его на самом дне таблицы

29 Октября 2023 • 18:33 Комментировать
ПСВ
5:2
Аякс

ПСВ и «Аякс», гранды голландского футбола, провели матч 10-го тура Эредивизии. Амстердамцы, попавшие в жуткий кризис, выиграли первый тайм на выезде, но сразу после перерыва пропустили три гола за 11 минут и в итоге уступили 2:5. Ирвинг Лосано оформил хет-трик.

ПСВ набрал 30 очков в 10 матчах, а соперник с 5 пунктами… замыкает таблицу.

Протокол игры  
ПСВ5:2Аякс
  10'Ван ден Бомен Бранко (0:1)
(1:1) Лосано Ирвинг21'  
  40'Бробби Брайан (1:2)
(2:2) Де Йонг Люк49'  
(3:2) Сайбари Исмаэль52'  
(4:2) Лосано Ирвинг60'  
(5:2) Лосано Ирвинг72'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи ОливьеДест СерджиньоСхаутен ЙердиВеерман Йоэй 46' (Сайбари Исмаэль ( 46'  90') Бакайоко Жоан 83' (Пепи Рикардо ( 83') Тильман Малик 46' (Тиль Гус ( 46') Лосано Ирвинг 90' (Бабади Исаак ( 90') Де Йонг Люк 83' (Вертессен Йорбе ( 83')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСамбо ШурандиВан Анхольт Патрик
Рамай ДиантГааей АнтонШутало ЙосипХато Йоррель  13'Авила Гастон 75' (Вос Силвано ( 75') Ван ден Бомен Бранко 75' (Салах-Эддин Анасс ( 75') Тейлор КеннетБергёйс Стивен 65' (Годс Мика ( 65') Хлинссон КристианБергвейн Стевен  63'Бробби Брайан
Запасные: Акпом ЧубаСетфорд ЧарлиБанель ДжейдонПасвер РемкоГуйер ТристанМарта АрьяниМикаутадзе ЖоржМедич ЯковТахирович Бенджамин
29 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ

Новости по матчу

13:02
Снейдер: «Думаю, Ван Галь исправил бы ситуацию в «Аяксе»
23:38
Ассистент тен Хага отказался возглавить «Аякс»
21:47
Стейн стал худшим тренером в истории «Аякса»
20:13
«Аякс» объявил об отставке тренера после худшего старта сезона в истории
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Твенте Твенте
Фейеноорд Фейеноорд
2
1
2.75 3.70 2.29
Видео
Окончен
Волендам Волендам
Эксельсиор Эксельсиор
3
1
2.85 3.70 2.22
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Аякс Аякс
5
2
1.69 3.90 4.50
Видео
Перерыв
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
0
2
1.40 4.40 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 голов «Аяксу» и оставил его на самом дне таблицы
16:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» выпал из тройки лучших, уступив «Твенте»
27 Октября
18:41 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейеноорд» запросит за Хименеса больше 100 млн евро
09:18 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» показал худший результат в истории клуба
25 Октября
22:25 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» определился с новым главным тренером
24 Октября
13:02 · Нидерланды. Эредивизие
Снейдер: «Думаю, Ван Галь исправил бы ситуацию в «Аяксе»
07:39 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на греческого голеадора
00:58 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Ваарт: «Вижу унылую команду с унылыми игроками»
23 Октября
23:38 · Англия. Премьер-лига
Ассистент тен Хага отказался возглавить «Аякс» слухи
23:32 · Англия. Премьер-лига
Эдсон Альварес: «Я знал, что «Бавария» хотела меня подписать»
21:47 · Нидерланды. Эредивизие
Стейн стал худшим тренером в истории «Аякса»
20:13 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» объявил об отставке тренера после худшего старта сезона в истории официально
19:01 · Россия. Премьер-лига
Названы самые дорогостоящие грузинские игроки в мире
13:14 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Ваарт назвал «Аякс» претендентом на вылет
22 Октября
18:30 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» в зоне вылета, но тренер уходить не собирается
Все новости
Рекомендуем