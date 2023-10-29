«Фейеноорд» выпал из тройки лучших, уступив «Твенте»

«Твенте» и «Фейеноорд», представители топ-4 ушедших в отрыв команд чемпионата Нидерландов, провели матч 10-го тура. Роттердамцы имели большой перевес только по проценту владения мячом и количеству поданных угловых. Манфред Угалде быстро открыл счет при помощи рикошета. Он же на 73-й минуте зарядил головой в перекладину. Неугомонный Угалде стал соавтором второго гола, его попытку блокировал вратарь, а Рикки ван Волфсвинкель добавил мяч в сетку - 2:0. Лютсхарел Гертрейда здорово сыграл на добивании в ответ, но этого было мало.

«Твенте» нанес первое поражение сопернику и подвинул его с третьего места.