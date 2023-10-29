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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» выпал из тройки лучших, уступив «Твенте»

29 Октября 2023 • 16:31 Комментировать
Твенте
2:1
Фейеноорд

«Твенте» и «Фейеноорд», представители топ-4 ушедших в отрыв команд чемпионата Нидерландов, провели матч 10-го тура. Роттердамцы имели большой перевес только по проценту владения мячом и количеству поданных угловых. Манфред Угалде быстро открыл счет при помощи рикошета. Он же на 73-й минуте зарядил головой в перекладину. Неугомонный Угалде стал соавтором второго гола, его попытку блокировал вратарь, а Рикки ван Волфсвинкель добавил мяч в сетку - 2:0. Лютсхарел Гертрейда здорово сыграл на добивании в ответ, но этого было мало.

«Твенте» нанес первое поражение сопернику и подвинул его с третьего места.

Протокол игры  
Твенте2:1Фейеноорд
(1:0) Манфред Угалде10'  
(2:0) Ван Волфсвинкель Рикки78'  
  86'Гертрейда Лютсхарел (2:1)
Уннерсталл ЛарсСампстед АльфонсМеес Хилгерс  63' 83' (Ван Берген Митчелл ( 83') Проппер Робин  53'Регер Юри 29' (Смал Гийс ( 29') Кьёлё МатиасСадилек МихалДаан Ротс  90'Стейн Сем 66' (Ван Волфсвинкель Рикки ( 66'  76') Влап Михел 66' (Эйтинг Карел ( 66') Манфред Угалде  40' 83' (Ван Хоренбек Алек ( 83')
Запасные: Бесселинк ГийсМесбахи ЖюльенИссам Эль-МаашЭль-Идрис Юнус ТаТытонь Пшемыслав
Бейло ЮстинНиукоп Барт 46' (Иванушец Лука ( 46') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман Квилиндси  90'Виффер МатсЗерруки Рамиз 70' (Уэда Аясэ ( 70') Тимбер Квинтен 80' (Дилросун Джавайро ( 80') Стенгс Келвин 60' (Лингр Ондржей ( 60') Хименес Сантьяго ТомасПайшао Игор 46' (Джаханбахш Алиреза ( 46')
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониВан Ден Белт ТомасЛампру КостантиносБелен ТомасВелленройтер Тимон
29 октября. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

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Фейеноорд Твенте

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