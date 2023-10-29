«Фейеноорд» выпал из тройки лучших, уступив «Твенте»

«Твенте» и «Фейеноорд», представители топ-4 ушедших в отрыв команд чемпионата Нидерландов, провели матч 10-го тура. Роттердамцы имели большой перевес только по проценту владения мячом и количеству поданных угловых. Манфред Угалде быстро открыл счет при помощи рикошета. Он же на 73-й минуте зарядил головой в перекладину. Неугомонный Угалде стал соавтором второго гола, его попытку блокировал вратарь, а Рикки ван Волфсвинкель добавил мяч в сетку - 2:0. Лютсхарел Гертрейда здорово сыграл на добивании в ответ, но этого было мало.
«Твенте» нанес первое поражение сопернику и подвинул его с третьего места.
Протокол игры
|(1:0) Манфред Угалде10'
|(2:0) Ван Волфсвинкель Рикки78'
|86'Гертрейда Лютсхарел (2:1)
Уннерсталл Ларс•Сампстед Альфонс•Меес Хилгерс 63'83' (Ван Берген Митчелл (83') •Проппер Робин• 53'Регер Юри29' (Смал Гийс (29') •Кьёлё Матиас•Садилек Михал•Даан Ротс• 90'Стейн Сем66' (Ван Волфсвинкель Рикки (66') • 76'Влап Михел66' (Эйтинг Карел (66') •Манфред Угалде 40'83' (Ван Хоренбек Алек (83')
Бейло Юстин•Ниукоп Барт46' (Иванушец Лука (46') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси• 90'Виффер Матс•Зерруки Рамиз70' (Уэда Аясэ (70') •Тимбер Квинтен80' (Дилросун Джавайро (80') •Стенгс Келвин60' (Лингр Ондржей (60') •Хименес Сантьяго Томас•Пайшао Игор46' (Джаханбахш Алиреза (46')
29 октября. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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