​«Фейеноорд» запросит за Хименеса больше 100 млн евро

Нападающий Сантьяго Хименес проводит отличный сезон. В 11 матчах за «Фейеноорд» мексиканец забил 15 голов и отдал три голевых паса на партнёров. Как следствие, 22-летний Хименес находится на радарах целого ряда статусных клубов Европы. Впрочем, потенциальным покупателям для осуществления трансфера игрока придётся раскошелиться. Как сообщает 90min, «Фейеноорд» за Хименеса будет запрашивать больше 100 миллионов евро.

Отметим, что за «Фейеноорд» Сантьяго Хименес выступает с августа 2022 года. Тогда нидерландский клуб заплатил за игрока шесть миллионов евро.