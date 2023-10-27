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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» показал худший результат в истории клуба

27 Октября 2023 • 09:18 Комментировать

Амстердамский «Аякс» провально выступает в первой половине нынешнего сезона. В последнем матче, состоявшемся накануне, нидерландская команда потерпела поражение от английского «Брайтона» в Лиге Европы со счетом 0:2.

Для команды из Амстердама это уже девятый поединок подряд без побед, что является худшей серией в истории клуба.

В своей группе Лиги Европы «Аякса» набрал два балла после трех туров и располагается на последнем месте в таблице.

В следующем матче амстердамская команда на выезде сыграет против ПСВ. Встреча пройдет 29 октября.

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Аякс
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