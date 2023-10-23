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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ван дер Ваарт назвал «Аякс» претендентом на вылет

23 Октября 2023 • 13:14 Комментировать

Известный в прошлом футболист Рафаэль ван дер Ваарт считает, что «Аякс» может вылететь из топ-дивизиона Нидерландов.

На текущий момент «Аякс» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Эредивизие.

«Это странно, но «Аяксу» сейчас нужно мыслить как претенденту на вылет. Это очень грустно, но это правда», - сказал ван дер Ваарт, чьи слова приводит Voetbal International.

Рафаэль ван дер Ваарт в своё время выступал за «Аякс». В 2018 году он завершил карьеру футболиста.

Ближайший матч «Аякс» проведёт 26 октября – против «Брайтона» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

​Хуже ещё не было: «Аякс» впервые в истории без побед в восьми матчах

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Рафаэль Ван Дер Ваарт
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