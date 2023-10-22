​«Аякс» в зоне вылета, но тренер уходить не собирается

Главный тренер «Аякса» Морис Стейен дал комментарий после поражения от «Утрехта» со счётом 3:4. Как известно, амстердамская команда сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице, то есть находится в зоне вылета. Впервые в истории «Аякс» выдал серию из восьми матчей без побед во всех турнирах.

«Я буду продолжать бороться за то, чтобы изменить ситуацию. Я чувствую поддержку и думаю, что останусь на посту тренера», - слова Стейена приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Следующий матч «Аякс» проведёт 26 октября – против «Брайтона» в Лиге Европы.

​Хуже ещё не было: «Аякс» впервые в истории без побед в восьми матчах