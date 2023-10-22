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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Хуже ещё не было: «Аякс» впервые в истории без побед в восьми матчах

22 Октября 2023 • 15:59 Комментировать
Утрехт
4:3
Аякс

«Аякс» в воскресенье снова разочаровал своих болельщиков. В гостях у «Утрехта» в чемпионате Нидерландов амстердамская команда проиграла со счётом 3:4.

Серия «Аякса» без побед во всех соревнованиях достигла восьми матчей (три ничьи, пять поражений). Ранее в профессиональной истории таких длительных серий без выигрышей «аяксиды» не выдавали, о чём рассказывает Sportzeloot.

Журналист Барт Фроуз добавляет, что «Аякс» сейчас занимает самое низкое своё место в истории Эведивизие – 17-е. «Аяксиды» идут вторыми с конца таблицы, то есть располагаются в зоне прямого вылета.

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Аякс
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