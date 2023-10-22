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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» оказался в зоне вылета, пропустив 4 гола от главного аутсайдера

22 Октября 2023 • 15:36 Комментировать
Утрехт
4:3
Аякс

В девятом туре чемпионата Нидерландов скатившийся в зону стыковых матчей «Аякс» гостил у «Утрехта», главного аутсайдера старта сезона. Амстердамцы имели небольшой игровой перевес, но успеха всё равно не добился. Более того, фавориты пропустили два мяча подряд к началу второго тайма, но смогли переломить ход матча голами Кристиана Хлинссона (дубль) и Стевена Бергвейна с пенальти. Впрочем, противник сравнял счет - 3:3. На 90-й минуте поединок несколько раз прерывали болельщики, устроившие беспорядки на трибунах, в паузе между этим безобразием хозяева успели вырвать победу - 4:3.

«Аякс» так и не прервал серию из трех поражений и упал в зону вылета, «Утрехт» - третий с конца.

Протокол игры  
Утрехт4:3Аякс
(1:0) Фламинго Райан44'  
(2:0) Ван дер Хорн Майк48'  
  52'Хлинссон Кристиан (2:1)
  55'Хлинссон Кристиан (2:2)
  65'Бергвейн Стевен (2:3)
(3:3) Тоорнстра Йенс71'  
(4:3) Фрауло Оскар90'  
Баркас ВасилисНовоа УгоВан дер Хорн Майк 79' (Фрауло Оскар ( 79') Модибо СаньянYannick LeliendalФламинго РайанБоздоган ДжанБут Тейлор 62' (Азаркан Маруан ( 62') Лабьяд Закария 67' (Тоорнстра Йенс ( 67') Бауссайд Отман 69' (Лидберг Исак ( 69') Дескотт Антони 68' (Сёнтьенс Матс ( 68'  90')
Запасные: Тер Авест ХиддеРомени ОлеРаатси КэлвинЙенсен ВикторВан дер Марел МаркБрандерхорст МаттейсЭль-Каруани Суфьян
Гортер Джей 74' (Рамай Диант ( 74') Гааей АнтонШутало ЙосипХато ЙоррельСоса Борна  75' 90' (Ван ден Бомен Бранко ( 90') Тахирович Бенджамин  83' 90' (Микаутадзе Жорж ( 90') Тейлор Кеннет 90' (Акпом Чуба ( 90') Боргес Карлос 60' (Бергёйс Стивен ( 60') Хлинссон КристианБергвейн СтевенБробби Брайан
Запасные: Годс МикаАвила ГастонСалах-Эддин АнассПасвер РемкоTristan GooijerJulian BrandesМедич Яков
22 октября. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).

 

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