«Аякс» оказался в зоне вылета, пропустив 4 гола от главного аутсайдера

В девятом туре чемпионата Нидерландов скатившийся в зону стыковых матчей «Аякс» гостил у «Утрехта», главного аутсайдера старта сезона. Амстердамцы имели небольшой игровой перевес, но успеха всё равно не добился. Более того, фавориты пропустили два мяча подряд к началу второго тайма, но смогли переломить ход матча голами Кристиана Хлинссона (дубль) и Стевена Бергвейна с пенальти. Впрочем, противник сравнял счет - 3:3. На 90-й минуте поединок несколько раз прерывали болельщики, устроившие беспорядки на трибунах, в паузе между этим безобразием хозяева успели вырвать победу - 4:3.
«Аякс» так и не прервал серию из трех поражений и упал в зону вылета, «Утрехт» - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Фламинго Райан44'
|(2:0) Ван дер Хорн Майк48'
|52'Хлинссон Кристиан (2:1)
|55'Хлинссон Кристиан (2:2)
|65'Бергвейн Стевен (2:3)
|(3:3) Тоорнстра Йенс71'
|(4:3) Фрауло Оскар90'
Баркас Василис•Новоа Уго•Ван дер Хорн Майк79' (Фрауло Оскар (79') •Модибо Саньян•Yannick Leliendal•Фламинго Райан•Боздоган Джан•Бут Тейлор62' (Азаркан Маруан (62') •Лабьяд Закария67' (Тоорнстра Йенс (67') •Бауссайд Отман69' (Лидберг Исак (69') •Дескотт Антони68' (Сёнтьенс Матс (68') 90'
Гортер Джей74' (Рамай Диант (74') •Гааей Антон•Шутало Йосип•Хато Йоррель•Соса Борна 75'90' (Ван ден Бомен Бранко (90') •Тахирович Бенджамин 83'90' (Микаутадзе Жорж (90') •Тейлор Кеннет90' (Акпом Чуба (90') •Боргес Карлос60' (Бергёйс Стивен (60') •Хлинссон Кристиан•Бергвейн Стевен•Бробби Брайан
22 октября. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
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