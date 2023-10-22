«Аякс» оказался в зоне вылета, пропустив 4 гола от главного аутсайдера

В девятом туре чемпионата Нидерландов скатившийся в зону стыковых матчей «Аякс» гостил у «Утрехта», главного аутсайдера старта сезона. Амстердамцы имели небольшой игровой перевес, но успеха всё равно не добился. Более того, фавориты пропустили два мяча подряд к началу второго тайма, но смогли переломить ход матча голами Кристиана Хлинссона (дубль) и Стевена Бергвейна с пенальти. Впрочем, противник сравнял счет - 3:3. На 90-й минуте поединок несколько раз прерывали болельщики, устроившие беспорядки на трибунах, в паузе между этим безобразием хозяева успели вырвать победу - 4:3.

«Аякс» так и не прервал серию из трех поражений и упал в зону вылета, «Утрехт» - третий с конца.