​В Нидерландах прерван очередной матч «Аякса»

В последнее время срыв матчей «Аякса» становится привычным делом для чемпионата Нидерландов. Игры прервались то из-за поведения зрителей, то из-за серьёзной травмы вратаря соперника…

В воскресенье при счёте 3:3 был приостановлен гостевой матч «Аякса» против «Утрехта». Как сообщает пресс-служба амстердамского клуба, игра была прервана на 89-й минуте из-за инцидента с броском постороннего предмета на поле. Пока непонятно, будет ли матч доигран в этот день.

Стоит сказать, что «Аякс» на текущий момент занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.