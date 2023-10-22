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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​В Нидерландах прерван очередной матч «Аякса»

22 Октября 2023 • 15:21 Комментировать
Утрехт
4:3
Аякс
1 3.80 X 4.05 2 1.85
2-й тайм

В последнее время срыв матчей «Аякса» становится привычным делом для чемпионата Нидерландов. Игры прервались то из-за поведения зрителей, то из-за серьёзной травмы вратаря соперника…

В воскресенье при счёте 3:3 был приостановлен гостевой матч «Аякса» против «Утрехта». Как сообщает пресс-служба амстердамского клуба, игра была прервана на 89-й минуте из-за инцидента с броском постороннего предмета на поле. Пока непонятно, будет ли матч доигран в этот день.

Стоит сказать, что «Аякс» на текущий момент занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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