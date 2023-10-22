​Хунтелаар покидает «Аякс»

Еще одна нехорошая новость для поклонников амстердамского «Аякса» - клуб покидает технический директор нидерландской команды Клаас-Ян Хунтелаар. Он работал в своем качестве с 2022 года и у него был подписанный до 2027 года, но это не помешало Хунтелаару расстаться с клубом.

«Я ментально истощен», пояснил журналистам бывший нападающий «Шальке» и «Реала». Впрочем, не исключено, что Хунтелаар вернется к своей роли через некоторое время, после «подзарядки батареек».

Что точно можно сказать - то, что «Аякс» переживает глубочайший кризис в двадцать первом веке, справиться с которым не могут даже такие «столбы», как Хунтелаар.