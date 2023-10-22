​Павлидис повторил рекорд Йохана Кройфа

В девятом туре чемпионата Ндерландов «АЗ Алкмаар» принимал в домашнем матче «Херенвен» и победил с крупным счетом 3:0. Все три мяча в составе «сыроваров» забил новичок команды Вангелис Павлидис - он забивает уже в девятом матче кряду с начала чемпионата.

Это повторение рекорда для новичка чемпионата, а делит это достижение Павлидис не с кем-нибудь, а с легендой - Йоханом Кройфом. Тот в сезоне 1966/1967 также забил за «Аякс» в первых девяти своих матчах в чемпионате страны, в статусе новобранца команды.

В следующем, десятом туре чемпионата Нидерландов АЗ сыграет с НЕКом из Неймегена.