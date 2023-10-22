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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» спокойно забил 4 мяча в ворота «Витесса»

22 Октября 2023 • 00:09 Комментировать
Фейеноорд
4:0
Витесс
окончен

В девятом туре чемпионата Нидерландов разыгравшийся «Фейеноорд» принимал «Витесс». Никакой борьбы в этом поединке не предвиделось, Келвин Стенгс забил победный гол уже на седьмой минуте, Сантьяго Томас Хименес удвоил перевес еще до перерыва, а во втором тайме забили Лютсхарел Гертрейда и Антони Миламбо - 4:0.

Роттердамцы идут на третьем месте. Соперник же расположился над зоной стыковых матчей, где прозябает «Аякс».

Протокол игры  
Фейеноорд4:0Витесс
(1:0) Стенгс Келвин7'  
(2:0) Хименес Сантьяго Томас37'  
(3:0) Гертрейда Лютсхарел49'  
(4:0) Миламбо Антони85'  
Бейло ЮстинНиукоп Барт 80' (Миламбо Антони ( 80') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиТимбер КвинтенВиффер МатсМинте Янкуба 74' (Джаханбахш Алиреза ( 74') Стенгс Келвин 66' (Уэда Аясэ ( 66') Пайшао Игор 66' (Зерруки Рамиз ( 66') Хименес Сантьяго Томас 66' (Сейер Лео ( 66')
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасДилросун ДжавайроЛампру КостантиносЛингр ОндржейБелен ТомасВелленройтер Тимон
Ром ЭлойАркус Карлан 85' (Эгбринг Матс ( 85') Ороз Алоис  28'Исима-Мирен НиколяХендрикс РамонТилеманс Матейс 74' (Хамулич Саид ( 74') Мёленстен МеллеМанхуф Миллион 86' (Де Регт Гиан ( 86') Ван Гинкел МаркоКозловски Кацпер 30' (Корнелисс Энцо ( 30') Перссон Йоэль 74' (Домджони Тони ( 74')
Запасные: Алтена ЙордиЙонатанс МиланоШуберт МаркусВан Звам ДжованниTom Bramel
21 октября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Витесс
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