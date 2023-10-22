«Фейеноорд» спокойно забил 4 мяча в ворота «Витесса»

В девятом туре чемпионата Нидерландов разыгравшийся «Фейеноорд» принимал «Витесс». Никакой борьбы в этом поединке не предвиделось, Келвин Стенгс забил победный гол уже на седьмой минуте, Сантьяго Томас Хименес удвоил перевес еще до перерыва, а во втором тайме забили Лютсхарел Гертрейда и Антони Миламбо - 4:0.

Роттердамцы идут на третьем месте. Соперник же расположился над зоной стыковых матчей, где прозябает «Аякс».