«Фейеноорд» спокойно забил 4 мяча в ворота «Витесса»

В девятом туре чемпионата Нидерландов разыгравшийся «Фейеноорд» принимал «Витесс». Никакой борьбы в этом поединке не предвиделось, Келвин Стенгс забил победный гол уже на седьмой минуте, Сантьяго Томас Хименес удвоил перевес еще до перерыва, а во втором тайме забили Лютсхарел Гертрейда и Антони Миламбо - 4:0.
Роттердамцы идут на третьем месте. Соперник же расположился над зоной стыковых матчей, где прозябает «Аякс».
Протокол игры
|(1:0) Стенгс Келвин7'
|(2:0) Хименес Сантьяго Томас37'
|(3:0) Гертрейда Лютсхарел49'
|(4:0) Миламбо Антони85'
Бейло Юстин•Ниукоп Барт80' (Миламбо Антони (80') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Тимбер Квинтен•Виффер Матс•Минте Янкуба74' (Джаханбахш Алиреза (74') •Стенгс Келвин66' (Уэда Аясэ (66') •Пайшао Игор66' (Зерруки Рамиз (66') •Хименес Сантьяго Томас66' (Сейер Лео (66')
Ром Элой•Аркус Карлан85' (Эгбринг Матс (85') •Ороз Алоис• 28'Исима-Мирен Николя•Хендрикс Рамон•Тилеманс Матейс74' (Хамулич Саид (74') •Мёленстен Мелле•Манхуф Миллион86' (Де Регт Гиан (86') •Ван Гинкел Марко•Козловски Кацпер30' (Корнелисс Энцо (30') •Перссон Йоэль74' (Домджони Тони (74')
21 октября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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